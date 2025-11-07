Amburgo-Dortmund in diretta streaming gratis: dove vedere la partita

Analisi, probabili formazioni e streaming gratis di Amburgo-Borussia Dortmund, sfida di Bundesliga in programma sabato 8 novembre 2025 alle 18:30 al Volksparkstadion

Stefano Sorce 7 novembre - 20:08

Il vento del Nord soffia forte sul Volksparkstadion, dove l’Amburgo si prepara ad accogliere il Borussia Dortmund in una sfida che profuma di storia e ambizione. Gara in programma sabato 8 novembre alle ore 15.30. Guarda ora Amburgo-Dortmund GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365.

Dove vedere Amburgo-Dortmund in diretta TV e streaming gratis — La diretta del match è usufruibile gratuitamente per tutti gli utenti registrati: l’apertura di un nuovo conto gioco tramite il link dedicato, con un deposito minimo di 5 euro, permette di accedere non solo a tutti i match inclusi nel ricco palinsesto di Bet365, ma anche a un pacchetto completo di statistiche in tempo reale su squadre e giocatori, ideale per approfondire ogni aspetto dell’incontro. Si tratta di una grande opportunità per seguire la sfida della Bundesliga comodamente dal proprio dispositivo, ovunque ci si trovi. Con l’attivazione del conto Bet365 è quindi possibile guardare gratuitamente Amburgo-Dortmund in diretta live.

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Bet365

Come accedere allo streaming:

Registrati o accedi al tuo conto Bet365

Mantieni attivo il conto o effettua una scommessa

Cerca Amburgo-Dortmund sul palinsesto Bet365

Come arrivano le due squadre — L’entusiasmo della neopromossa si è leggermente incrinato: tre sconfitte consecutive (contro Lipsia, Wolfsburg e Colonia) hanno rallentato la marcia dell’Amburgo dopo un buon avvio di stagione. Otto gol fatti e quindici subiti raccontano di una squadra capace di proporre gioco ma ancora troppo fragile dietro. Il tecnico Tim Walter chiede una reazione immediata, soprattutto in fase difensiva, dove la squadra ha concesso sette reti nelle ultime tre gare. A livello offensivo, l’uomo più atteso è Jean-Luc Dompé, esterno francese rapido e fantasioso, già autore di due gol in otto presenze. Sul fronte infermeria, restano fuori Omari, Baldé, Pherai e Vieira, assenze che costringono il tecnico a qualche aggiustamento tattico.

Cinico, concreto e sempre in scia delle big: il Dortmund continua a fare il suo dovere. L’ultima vittoria di misura contro l’Augsburg (0-1) ha confermato la solidità della squadra di Niko Kovac, che in Bundesliga non sbaglia quasi mai l’approccio alle partite. In Champions, tuttavia, è arrivata una dura lezione dal Manchester City (4-1), ma in campionato il morale resta alto. L’obiettivo è chiaro: mantenersi incollati a Lipsia e Bayern Monaco, aspettando il momento giusto per sferrare l’attacco decisivo alla vetta. In vista del match, Brandt e Sule restano in dubbio.

Le probabili formazioni di Amburgo-Dortmund — L’Amburgo di Tim Walter dovrebbe scendere in campo con un atteggiamento propositivo, pur mantenendo maggiore equilibrio dopo le recenti difficoltà difensive. In porta conferma per Heuer Fernandes, chiamato a riscattarsi dopo il pesante ko col Colonia. Davanti a lui, la linea a tre sarà composta dal capitano Capaldo, dal giovane Vuskovic, roccioso nel gioco aereo, e da Elfadli, pronto a guidare la fase d’impostazione dal basso. Sulle corsie esterne, Gocholeishvili e Muheim. In mezzo, toccherà al dinamismo di Sambi Lokonga e alla solidità di Remberg gestire il traffico del centrocampo. Davanti, tridente agile e imprevedibile: Philippe agirà da riferimento tecnico, mentre Konigsdorffer cercherà profondità e movimenti tra le linee. Riflettori puntati su Jean-Luc Dompé, il francese dal piede educato e imprevedibile, che proverà ancora una volta a trascinare i suoi con le sue accelerazioni.

Il Dortmund di Niko Kovac arriva ad Amburgo con fiducia e continuità nei risultati, ma con qualche assenza pesante da gestire. In porta ci sarà ancora Gregor Kobel, leader silenzioso e fondamentale tra i pali. Davanti a lui il trio difensivo formato da Anton, Schlotterbeck e Bensebaini. Sulle fasce spazio alla corsa di Ryerson a destra e a Svensson a sinistra. In mezzo al campo, il metronomo Groß affiancherà il talento di Bellingham, pronto a dare ritmo e inserimenti offensivi. Sulla trequarti agiranno Adeyemi e Beier, con libertà di muoversi tra le linee per innescare il centravanti Serhou Guirassy, bomber del momento, reduce da un’altra rete decisiva a Augsburg.

Amburgo (3-4-3): Fernandes; Capaldo, Vusković, Elfadli; Gocholeishvili, Lokonga, Remberg, Muheim; Philippe, Konigsdorffer, Dompé. Allenatore: Walter.

Dortmund (3-4-2-1): Kobel, Anton, Schlotterbeck, Bensebaini; Ryerson, Groß, Bellingham, Svensson; Adeyemi, Beier; Guirassy. Allenatore: Kovac.

Non perdere Amburgo-DortmundIN DIRETTA STREAMING GRATIS SU BET365! Guarda ora la partita valida per la Bundesliga comodamente da casa o in mobilità, con statistiche e dati in tempo reale.