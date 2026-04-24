La Bundesliga entra nel vivo e Amburgo-Hoffenheim, in programma sabato 25 aprile 2026 alle ore 18:30, mette di fronte due squadre con esigenze opposte ma urgenti: da una parte la lotta per la salvezza, dall’altra una corsa europea ancora tutta aperta. CLICCA PER VEDERE LA DIRETTA TV LIVE DI AMBURGO-HOFFENHEIM SU BET365

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Il momento delle due squadre

L’Amburgo arriva a questo appuntamento con il fiato corto. La sconfitta per 3-1 contro il Werder Brema, con gol di Glatzel, ha complicato una classifica che, fino a poche settimane fa, sembrava più tranquilla. I numeri parlano chiaro: una sola vittoria nelle ultime nove partite. Il margine sulla zona retrocessione si è assottigliato e ora serve una reazione concreta, soprattutto davanti al proprio pubblico.

Dall’altra parte c’è un Hoffenheim che ha ritrovato ossigeno nel momento più delicato. Il successo per 2-1 contro il Borussia Dortmund ha riacceso entusiasmo e ambizioni. Il quinto posto è stato ripreso, e la zona Champions dista appena due punti. La squadra ha finalmente ritrovato certezze, trascinata da un leader come Kramarić, e ora vuole dare continuità.

Le probabili formazioni di Amburgo-Hoffenheim

L’Amburgo dovrebbe affidarsi a un 3-4-1-2, cercando equilibrio tra copertura e ripartenze. Vieira agirà tra le linee a supporto della coppia offensiva Glatzel–Konigsdorffer, con l’obiettivo di sfruttare ogni spazio lasciato dagli avversari.

L’Hoffenheim risponde con un 4-2-3-1 molto offensivo. Kramarić sarà il fulcro della manovra, supportato da tre trequartisti dinamici alle spalle dell’unica punta Asllani. Una squadra costruita per fare la partita.

Amburgo (3-4-1-2): Heuer Fernandes; Capaldo, Torunarigha, Omari; Mikelb, Jatta, Remberg, Grønbæk, Mikelbrencis; Vieira; Glatzel, Konigsdorffer.

Hoffenheim (4-2-3-1): Baumann; Coufal, Kabak, Hajdari, Bernardo; Avdullahu, Burger; Lemperle, Kramarić, Touré; Asllani.

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