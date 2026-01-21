Amburgo-Venezia: dove vedere l’Eurocup in Streaming e in TV

Ad Amburgo va in scena una delle sfide più sbilanciate del turno: Hamburg Towers contro Reyer Venezia, palla a due alle 19:30. Il contesto parla chiaro già alla vigilia. I tedeschi arrivano all’appuntamento da fanalino di coda del Gruppo A, ancora a secco di vittorie, mentre Venezia è una delle squadre più in forma della competizione e punta a consolidare la propria posizione in zona playoff. I precedenti sono tutti dalla parte degli orogranata, imbattuti negli ultimi cinque scontri diretti, incluso il netto +35 dell’andata.
La diretta del match è disponibile gratuitamente per tutti gli utenti registrati su Sisal, GoldBet e Lottomatica
L’Hamburg Towers è reduce dall’ennesima sconfitta, maturata sul campo del Cluj-Napoca, e continua a pagare limiti strutturali evidenti: difesa fragile, difficoltà a reggere l’intensità per quaranta minuti e fiducia ai minimi storici dopo una lunga striscia negativa.
La Reyer Venezia, al contrario, arriva da una prova di forza contro lo Slask Wroclaw, confermando solidità, profondità del roster e un’identità difensiva ben definita. Anche lontano dal Taliercio, Venezia ha dimostrato di saper controllare ritmo e punteggio, qualità che contro una squadra in difficoltà come Amburgo possono fare la differenza molto presto. Se la Reyer impone fisicità e concentrazione fin dall’avvio, il rischio di una gara a senso unico è concreto, con gli italiani largamente favoriti per allungare la loro striscia positiva.
