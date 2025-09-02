La 24ª giornata di Serie B in Brasile propone un confronto interessante tra America Mineiro e Avai, in programma il 2 settembre 2025 al Centro de Treinamento Flavio Pentagna Guimaraes di Contagem. Nonostante il fattore campo, gli uomini di casa attraversano un momento difficile: 19º posto in classifica con 22 punti dopo 23 giornate, mentre l’Avaí si trova più tranquillo a metà classifica, 12º con 33 punti.
Lo streaming live
America-Avai, streaming LIVE e diretta tv: dove vedere la partita gratis
Dove vedere America-Avai in diretta TV e in streaming LIVE
Il match tra America-Avai, in programma il 3 settembre alle ore 00.30, sarà visibile GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365 per gli utenti già registrati.
Il momento delle due squadre—
L’America vive un periodo complicato: appena una vittoria nelle ultime dieci partite ufficiali, evidenziando difficoltà di continuità e qualche lacuna difensiva, con 32 gol subiti complessivamente. La squadra in casa ha incassato “solo” 12 reti, ma ha segnato appena 13 gol.
L’Avai, al contrario, ha un percorso stagionale più solido: 8 vittorie, 9 pareggi e 6 sconfitte, con 30 gol realizzati e 16 subiti in trasferta. Il team ospite ha mostrato capacità di finalizzazione e una discreta solidità difensiva, riuscendo a mantenere 9 clean sheet stagionali.
Le probabili formazioni di America-Avai—
L'America Mineiro, guidato dall'ex giocatore dell'Udinese Alberto, dovrebbe scendere in campo con il 4-3-3. Con Figueiredo al centro dell'attacco, supportato da Miguelito e Willian Bigode. Cassio Meneses tra i pali guiderà la difesa.
Enderson Moreira, allenatore dell'Avai, scenderà in campo con il consueto 4-3-3. Brock e Jonathan Costa guideranno la difesa. Joao Vitor, a centrocampo, avrà le chiavi della squadra. Per i gol chiedere a Cleber.
America Mineiro (4-3-3): Cassio Meneses, Maguinho, Ricardo Silva, Lucao, Rafa Barcelona, Paulinho, Kaua Diniz, Elizari, Miguelito, Figueiredo, Willian Bigode. Allenatore: Alberto Valentim.
Avai (4-3-3): Cesar Augusto, Douglas Teixeira, Eduardo Brock, Jonathan Costa, Marcos Vinicius, Marquinhos Gabriel, Joao Vitor, Ze Ricardo, Alef Manga, Cleber, Emerson Negueba. Allenatore: Enderson Moreira
