America-Avai, streaming LIVE e diretta tv: dove vedere la partita gratis

L’America vive un periodo complicato: appena una vittoria nelle ultime dieci partite ufficiali, evidenziando difficoltà di continuità e qualche lacuna difensiva, con 32 gol subiti complessivamente. La squadra in casa ha incassato “solo” 12 reti, ma ha segnato appena 13 gol.

L’Avai, al contrario, ha un percorso stagionale più solido: 8 vittorie, 9 pareggi e 6 sconfitte, con 30 gol realizzati e 16 subiti in trasferta. Il team ospite ha mostrato capacità di finalizzazione e una discreta solidità difensiva, riuscendo a mantenere 9 clean sheet stagionali.