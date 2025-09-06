I Diablos Rojos arrivano al derby in una posizione estremamente delicata: ultimi in classifica, con una serie di risultati deludenti e un clima interno teso. In campo, la squadra ha mostrato fragilità sia in difesa sia in attacco, perdendo quattro delle ultime cinque partite. Nonostante le difficoltà, l’America può contare su un fattore tradizione: nelle ultime cinque edizioni del derby giocate allo stadio Pascual Guerrero , i rossi hanno vinto quattro volte, un dettaglio che potrebbe dare motivazione ai giocatori e ai tifosi.

I Verdi non stanno meglio: la squadra ha vissuto un avvio di stagione altalenante, con soli due successi nelle prime nove partite e troppi pareggi accumulati. L’ultima sconfitta interna, 3-1 contro l’Independiente Medellín, ha evidenziato problemi difensivi e tensioni interne legate anche a difficoltà finanziarie e stipendi non pagati. In trasferta, il Deportivo Cali ha mostrato una certa solidità, con una vittoria e tre pareggi finora, ma mancherà all’appuntamento Fabian Castillo, giocatore chiave squalificato.