Allo stadio Pascual Guerrero di Cali, si giocherà il tanto atteso Clasico Vallecaucano tra America de Cali e Deportivo Cali, valido per la decima giornata del Torneo di Clausura della Dimayor League 2025-2026. La città si prepara a vivere una delle partite più sentite della regione, ma quest’anno il derby arriva in un momento particolarmente critico per entrambe le squadre.
Il match sarà visibile GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365 per gli utenti già registrati.
Il momento di forma delle due squadre—
I Diablos Rojos arrivano al derby in una posizione estremamente delicata: ultimi in classifica, con una serie di risultati deludenti e un clima interno teso. In campo, la squadra ha mostrato fragilità sia in difesa sia in attacco, perdendo quattro delle ultime cinque partite. Nonostante le difficoltà, l’America può contare su un fattore tradizione: nelle ultime cinque edizioni del derby giocate allo stadio Pascual Guerrero, i rossi hanno vinto quattro volte, un dettaglio che potrebbe dare motivazione ai giocatori e ai tifosi.
I Verdi non stanno meglio: la squadra ha vissuto un avvio di stagione altalenante, con soli due successi nelle prime nove partite e troppi pareggi accumulati. L’ultima sconfitta interna, 3-1 contro l’Independiente Medellín, ha evidenziato problemi difensivi e tensioni interne legate anche a difficoltà finanziarie e stipendi non pagati. In trasferta, il Deportivo Cali ha mostrato una certa solidità, con una vittoria e tre pareggi finora, ma mancherà all’appuntamento Fabian Castillo, giocatore chiave squalificato.
Le probabili formazioni di America Cali-Deportivo Cali—
La formazione dell'America Cali dovrebbe includere giocatori chiave come Jorge Soto, Yerson Candelo, Eder Alvarez Balanta e Rodrigo Holgado, chiamati a trascinare la squadra verso un risultato positivo.
Per quanto riguarda gli ospiti il tecnico potrebbe schierare in campo Alejandro Rodriguez, Yeison Gordillo, Johan Martinez e Avilés Hurtado, elementi in grado di provare a cambiare le sorti del derby.
AMERICA CALI : (4-3-3) : Soto; Candelo, Mosquera, Tovar, Marcos Mina; Rafael Carrascal, Éder Álvarez Balanta; Jhon Murillo, Cristian Barrios, Luis Ramos e Rodrigo Holgado. ALLENATORE : Raimondi.
DEPORTIVO CALI: (4-2-3-1) : Rodriguez; Viafara, Joaquin Varela, Quinones, Corujo; Gordillo, Bustamante; Johan Martinez, Andrey Estupinan, Juan Jose Cordoba e Aviles Hurtado. ALLENATORE : Gamero.
