Anderlecht-Brugge: dove vedere il De Klassiker in TV e in Streaming Gratis

Anderlecht-Brugge, torna il De Klassiker in Belgio: info partita, probabili formazioni, diretta TV e Streaming gratis su Bet365

Vincenzo Bellino Redattore 8 novembre 2025 (modifica il 9 novembre 2025 | 09:08)

Il Lotto Park di Bruxelles è pronto a ospitare una delle sfide più attese del weekend belga: Anderlecht-Club Brugge. Calcio d'inizio fissato per le 13:30 di domenica 9 novembre, in un confronto che promette spettacolo e alta intensità tra due squadre in piena lotta per le posizioni di vertice.

Qui Anderlecht — L’Anderlecht vive un ottimo momento casalingo: i biancoviola hanno centrato tre vittorie consecutive al Lotto Park, l’ultima delle quali contro il Mechelen (3-1). La formazione di Riemer ha mostrato solidità e un attacco vivace, con Bertaccini, Cvetkovic e Angulo tutti a segno nell’ultima uscita.

Qui Brugge — Il Club Brugge, invece, arriva a Bruxelles sulle ali dell’entusiasmo. Dopo il 2-1 sul Dender e il pareggio spettacolare 3-3 contro il Barcellona in Champions League, gli uomini di Nicky Hayen sono imbattuti da sei gare ufficiali. La forma è eccellente, il morale altissimo e il gruppo sembra avere un’identità precisa e vincente.

Anderlecht-Brugge, probabili formazioni — 4-2-3-1 per l'Anderlecht. Tra i pali dovrebbe esserci Coosemans. Linea difensiva composta da Camara, Hey, Kana e Augustinsson. In mediana spazio al duo De Cat – Saliba, mentre sulla trequarti agiranno Cvetkovic, Hazard e Angulo, alle spalle dell’unica punta Bertaccini.Un assetto equilibrato, con grande attenzione al possesso e rapide verticalizzazioni sulle fasce.

Stesso sistema di gioco anche per il Brugge. In porta Jackers, difesa a quattro con Sabbe, Ordóñez, Mechele e Seys. In mezzo al campo il cervello sarà Vanaken, affiancato da Stankovic. Dietro alla punta Tresoldi, agiranno Tzolis, Forbs e Vermant, pronti a colpire con inserimenti e tiri da fuori.Una squadra offensiva e ricca di soluzioni, capace di cambiare ritmo con facilità.

ANDERLECHT (4-2-3-1): Coosemans; Camara, Hey, Kana, Augustinsson; De Cat, Saliba; Cvetkovic, Hazard, Angulo; Bertaccini.

CLUB BRUGGE (4-2-3-1): Jackers; Sabbe, Ordóñez, Mechele, Seys; Stankovic, Vanaken; Tzolis, Borges, Vermant; Tresoldi.

