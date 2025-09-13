Anderlecht-Genk: dove vedere la partita in diretta TV ed in streaming LIVE

Scopriamo dove vedere il match tra Anderlecht-Genk in programma domenica 14 settembre alle ore 18:30. La partita sarà visibile GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365 per gli utenti già registrati. Per non perdersi l'emozioni del match basterà cliccare sul link antecedente e godersi lo spettacolo del calcio belga.

L’Anderlecht sta vivendo un inizio di stagione altalenante: dopo una discreta campagna europea, conclusa con l’eliminazione contro l’AEK Atene in Conference League, la squadra di Besnik Hasi fatica a trovare continuità in campionato. Le prestazioni in casa restano solide, ma i risultati fuori dalle mura amiche sono deludenti e pesano sulla classifica. Nonostante una rosa competitiva e spunti interessanti sul piano offensivo, mancano equilibrio e solidità difensiva, elementi fondamentali per tornare a competere.

Il Genk sta attraversando un avvio di stagione complicato: i risultati non stanno sorridendo alla squadra, che ha raccolto solo 1 punto in campionato finora, dopo la sconfitta contro lo Standard Liegi e il pareggio interno con l’Antwerp. Nonostante una rosa competitiva – rinforzata anche da acquisti recenti – il Genk fatica a trovare ritmo e coesione; errori difensivi e una certa lentezza nella costruzione offensiva ne limitano l’efficacia. Serve una reazione rapida per non rischiare di essere relegato nelle zone basse della classifica, soprattutto con il calendario che si fa più denso.