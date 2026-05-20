L’Anderlecht vuole chiudere al meglio la propria stagione davanti ai tifosi del Lotto Park, mentre il Sint-Truiden prova a confermarsi una delle squadre più fastidiose della fase finale della Pro League. Giovedì 21 maggio, alle ore 20:30, le due formazioni si affronteranno in una partita importante soprattutto per orgoglio, ritmo e continuità. PER VEDERE LA DIRETTA TV LIVE DI ANDERLECHT-SINT-TRUIDEN CLICCA SU BET365.

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Il momento delle due squadre

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L’Anderlecht si presenta a questa sfida in un momento delicato della propria stagione. La squadra ha vinto soltanto due delle ultime dieci partite di campionato e continua a mostrare fragilità soprattutto nella fase difensiva, come dimostrano i 56 gol subiti complessivamente in stagione. Nell’ultimo turno è arrivato il pareggio per 2-2 contro il Mechelen, una gara nella quale i biancoviola hanno creato molto ma hanno nuovamente concesso troppo agli avversari. Il Lotto Park resta comunque un fattore importante, soprattutto nelle partite dove l’Anderlecht riesce ad alzare il ritmo offensivo sfruttando la qualità tecnica dei propri giocatori offensivi. Sikan sarà ancora il riferimento principale dell’attacco, supportato da Degreef e Huerta sulla trequarti.

Il Sint-Truiden arriva invece con maggiore equilibrio e con la sensazione di poter mettere in difficoltà anche una squadra storica come l’Anderlecht. Nell’ultima giornata gli ospiti hanno pareggiato 1-1 contro il Gent controllando a lungo il possesso palla e mostrando buona organizzazione tattica. Più in generale, il Sint-Truiden continua a essere una squadra difficile da affrontare grazie alla propria intensità e alla capacità di restare compatta soprattutto nelle gare esterne. Inoltre, l’ultimo precedente contro l’Anderlecht rappresenta un segnale importante: il Sint-Truiden si era infatti imposto per 2-0 davanti al proprio pubblico, interrompendo una lunga serie negativa negli scontri diretti.

Le probabili formazioni di Anderlecht-Sint-Truiden

L’Anderlecht dovrebbe schierarsi con il 4-2-3-1, puntando sulla qualità tecnica di Huerta e Degreef alle spalle di Sikan. A centrocampo Saliba e Llansana avranno il compito di dare equilibrio e costruzione alla manovra.

Il Sint-Truiden dovrebbe invece rispondere con un 4-2-3-1 molto dinamico, affidandosi alla fantasia di Ito e Sebaoui sulla trequarti e ai movimenti offensivi di Goto.

Anderlecht (4-2-3-1): Coosemans; Ilay Camara, Hey, Diarra, Augustinsson; Saliba, Llansana; Huerta, De Cat, Degreef; Sikan.

Sint-Truiden (4-2-3-1): Kokubo; Vanwesemael, Mbe Soh, Musliu, Pupe; Merlen, Sissako; Yamamoto, Ito, Sebaoui; Vai a.

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