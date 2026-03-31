Andorra e Malaga si affrontano in una partita equilibrata, con gli ospiti leggermente favoriti grazie a una maggiore continuità

Stefano Sorce 31 marzo 2026 (modifica il 31 marzo 2026 | 16:08)

C’è una partita interessante in Segunda che può dire parecchio sulla corsa finale, e FC Andorra-Malaga è una di quelle da seguire con attenzione. Si gioca il 1 aprile 2026 alle 19:00, con due squadre che arrivano entrambe con segnali positivi, anche se su livelli diversi. Andorra ha dimostrato di poter competere quando riesce a imporre il proprio ritmo, mentre Malaga si presenta con più continuità e con l’obiettivo chiaro di restare agganciato alle posizioni alte. È una gara che promette equilibrio, ma anche qualità, soprattutto nei momenti chiave. CLICCA QUI PER VEDERE LA DIRETTA TV LIVE GRATIS DI ANDORRA-MALAGA SU BET365.

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Momento Andorra — L'Andorra è una squadra che ha un’identità chiara: tanto possesso, ritmo controllato e ricerca costante della costruzione pulita. Il problema è che questo stile funziona bene solo quando riesce a mantenere equilibrio tra le due fasi. Nelle ultime 10 partite il rendimento è stato altalenante (4 vittorie, 4 sconfitte, 2 pareggi), segnale di una squadra che può fare buone prestazioni ma fatica a dare continuità. I 1.6 gol segnati di media sono un dato discreto, ma spesso arrivano a ondate, non con regolarità. Difensivamente regge abbastanza, ma quando viene pressata alta o costretta a giocare più velocemente del solito va in difficoltà. In casa prova sempre a fare la partita, ma questo può diventare un’arma a doppio taglio contro squadre più ciniche.

Momento Malaga — Il Malaga arriva decisamente meglio. Sei vittorie nelle ultime dieci partite raccontano una squadra più solida, più concreta e soprattutto più continua rispetto agli avversari. Segna di più (2.0 gol di media) e, cosa ancora più importante, concede meno. Non ha bisogno di dominare il possesso per essere pericolosa: sa aspettare, colpire e sfruttare gli spazi. Il dato chiave è proprio questo: è una squadra più “pratica”. Quando la partita si sporca, non perde struttura. E in una gara come questa, contro un avversario che ama controllare il ritmo, può diventare un vantaggio enorme.

Probabili formazioni di Andorra-Malaga — Andorra si presenta con il suo solito 4-3-3, cercando di tenere il possesso e costruire dal basso. In avanti il riferimento resta Cerdà, supportato da esterni mobili come Lautaro e Jastin García.

Il Malaga invece va più diretto, con due punte e tanta ampiezza sugli esterni. Occhio a Chupete, il più pericoloso sotto porta, e a Larrubia tra le linee.

Andorra (4-3-3): Owono; Carrique, Alonso, Alende, Vilà; Le Normand, Doménech, Villahermosa; Lautaro De León, Cerdà, Jastin García.

Malaga (4-4-2): Herrero; Puga, Murillo, Montero, Dani Sánchez; Larrubia, Merino, Lorenzo, Joaquín Muñoz; Chupete, Rafa Rodríguez.