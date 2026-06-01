Una semifinale Slam separa due delle giocatrici più in forma dell'ultimo mese. Mirra Andreeva e Sorana Cirstea arrivano ai quarti di finale del Roland Garros dopo aver attraversato il torneo con autorità, lasciando per strada pochissimo e mostrando un livello di tennis sempre più convincente. Martedì 2 giugno alle ore 11:00 il rosso di Parigi diventerà il palcoscenico di una sfida che profuma di rivincita, perché il precedente disputato a Linz aveva premiato la giovane russa al termine di una battaglia durata tre set. Da allora, però, molte cose sono cambiate: la fiducia di entrambe è cresciuta e il traguardo che oggi appare all'orizzonte vale infinitamente di più. PER VEDERE LA DIRETTA TV LIVE DI ANDREEVA-CIRSTEA CLICCA SU BET365.

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