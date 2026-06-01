Mirra Andreeva e Sorana Cirstea si affrontano nei quarti di finale del Roland Garros
Una semifinale Slam separa due delle giocatrici più in forma dell'ultimo mese. Mirra Andreeva e Sorana Cirstea arrivano ai quarti di finale del Roland Garros dopo aver attraversato il torneo con autorità, lasciando per strada pochissimo e mostrando un livello di tennis sempre più convincente. Martedì 2 giugno alle ore 11:00 il rosso di Parigi diventerà il palcoscenico di una sfida che profuma di rivincita, perché il precedente disputato a Linz aveva premiato la giovane russa al termine di una battaglia durata tre set. Da allora, però, molte cose sono cambiate: la fiducia di entrambe è cresciuta e il traguardo che oggi appare all'orizzonte vale infinitamente di più. PER VEDERE LA DIRETTA TV LIVE DI ANDREEVA-CIRSTEA CLICCA SU BET365.
IL MATCH TRA ANDREEVA-CIRSTEA SARA' VISIBILE ANCHE SU VINCITU', CLICCA PER VEDERE LA DIRETTA DELLA GARA
Dove guardare Andreeva-Cirstea in diretta TV e in streaming gratuito
Per gli iscritti a Bet365 sarà disponibile anche la copertura streaming live dell’evento. Dopo l’accesso al proprio profilo, il match potrà essere visualizzato tramite il palinsesto live della piattaforma sia da pc che da smartphone, con statistiche aggiornate in tempo reale.
Momento delle due tenniste
Mirra Andreeva continua a confermare il proprio status di protagonista del tennis mondiale. La russa arriva a questo appuntamento dopo aver raggiunto la finale del WTA 1000 di Madrid e i quarti di finale sia agli Internazionali d'Italia sia al Roland Garros. Dopo un esordio complicato contro Marina Bassols Ribera, durante il quale ha concesso un set, la numero 8 del ranking ha alzato sensibilmente il livello del proprio tennis, eliminando senza particolari difficoltà avversarie insidiose come Marie Bouzkova e Jil Teichmann. La qualità in risposta resta uno dei suoi punti di forza principali, come dimostra l'elevata percentuale di palle break convertite durante il torneo.Anche Sorana Cirstea si presenta a questo quarto di finale in condizioni eccellenti. La tennista rumena ha conquistato otto vittorie nelle ultime dieci partite e ha mostrato una continuità impressionante nelle ultime settimane. Dopo una parentesi non particolarmente brillante a Madrid, il suo livello è cresciuto sensibilmente a Roma, dove ha raggiunto la semifinale, e si è ulteriormente consolidato a Parigi. Nel cammino verso i quarti di finale del Roland Garros non ha perso nemmeno un set e ha dimostrato una notevole solidità sia al servizio sia negli scambi prolungati da fondo campo. La capacità di limitare gli errori gratuiti e la freddezza nei momenti importanti stanno rappresentando le armi principali della sua corsa. PER VEDERE LA DIRETTA TV LIVE DI ANDREEVA-CIRSTEA CLICCA SU BET365.
IL MATCH TRA ANDREEVA-CIRSTEA SARA' VISIBILE ANCHE SU VINCITU', CLICCA PER VEDERE LA DIRETTA DELLA GARA
© RIPRODUZIONE RISERVATA