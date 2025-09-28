Angers-Brest: dove vedere la Ligue 1 in Diretta Tv e in Streaming Gratis

Angers-Brest, sesta giornata di Ligue 1: info partita, probabili formazioni, Diretta TV e Streaming Gratis

Vincenzo Bellino Redattore 28 settembre - 04:11

Se Metz e Le Havre sono in lotta per non retrocedere, non se la passano sicuramente meglio neanche Angers e Brest che si sfidano con l'obiettivo di mettere in cascina punti pesanti per allontanarsi dalla zona calda della graduatoria. La sfida dello Stade Raymond Kopa sarà visibile gratuitamente e LIVE su BET365.

Angers-Brest: dove vedere la Ligue 1 in Tv e in Streaming — La partita sarà visibile in streaming su BET365.

La partita, in programma domenica 28 settembre alle ore 17:15, sarà trasmessa anche su Sky Sport Calcio, Sky Sport (canale 251), Now e sulle rispettive app SkyGo e NowTv.

Qui Angers — L’Angers SCO, guidato da Alexandre Dujeux, ha iniziato la stagione in modo altalenante, raccogliendo 5 punti nelle prime cinque giornate: 1 vittoria, 2 pareggi e 2 sconfitte. In casa, però, i biancoblù mostrano una certa solidità, con 1 successo e 1 pareggio senza sconfitte. Il problema principale resta l’attacco, poco incisivo, e una difesa che ha già incassato 4 gol. Per Dujeux sarà fondamentale trovare soluzioni offensive per sfruttare il fattore campo.

Qui Brest — Lo Stade Brest, allenato da Éric Roy, vive una stagione altalenante con 4 punti conquistati: 1 vittoria, 1 pareggio e 3 sconfitte. La squadra ha dimostrato difficoltà in trasferta, ma l’ultima affermazione netta 4-1 contro l’OGC Nizza può rappresentare una svolta psicologica importante. Brest punta a confermare questo momento positivo e a sfatare il tabù delle trasferte, facendo leva anche sul recente successo 2-0 contro Angers negli scontri diretti.

Angers-Brest, probabili formazioni — ANGERS (4-2-3-1): Koffi; Arcus, Camara, Lefort, Ekomié; Belkebla, Belkhdim; Raolisoa, Mouton, Kalumba; Peter. Allenatore: Alexandre Dujeux

BREST (4-2-3-1): Majecki; Lala, Chardonnet, Junior Diaz, Locko; Magnetti, Chotard; Del Castillo, Doumbia, Mboup; Ajorque. Allenatore: Eric Roy