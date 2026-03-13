Angers-Nizza: dove vedere la partita in streaming gratis

Segui Angers-Nizza in streaming e diretta TV gratis: scopri quando e come guardare la partita, le probabili formazioni e tutto quello che c’è da sapere sul match

Michele Massa 13 marzo - 19:00

Sabato 14 marzo 2026 alle 19:00, allo Stade Raymond-Kopa, andrà in scena la sfida di Ligue 1 tra Angers SCO e OGC Nice, gara valida per la 26ª giornata di campionato. Un appuntamento importante per entrambe le squadre, a caccia di punti utili per migliorare la propria posizione in classifica.

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Il momento delle due squadre — L’Angers arriva all’incontro dall’undicesimo posto con 32 punti, conquistati grazie a 9 vittorie, 5 pareggi e 11 sconfitte. La squadra ha segnato 23 gol subendone 30, ma ha costruito gran parte dei propri risultati tra le mura amiche, dove ha raccolto 6 successi, 2 pareggi e 4 ko.

Situazione più complicata per il Nizza, attualmente quindicesimo con 24 punti dopo 6 vittorie, 6 pareggi e 13 sconfitte. Il bilancio realizzativo parla di 30 reti segnate e 48 incassate. In trasferta il rendimento non è dei migliori: soltanto 2 vittorie, 1 pareggio e 9 sconfitte.

Le due squadre arrivano alla sfida con risultati altalenanti. Nelle ultime cinque partite l’Angers ha ottenuto due vittorie e tre sconfitte. Il Nizza invece ha raccolto una vittoria, un pareggio e tre ko. Nell’ultimo turno l’Angers ha superato in trasferta l’FC Nantes per 1-0, mentre il Nizza è stato battuto in casa con un pesante 0-4 dallo Stade Rennais.