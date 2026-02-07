Il Girone di Ligue 1 propone domenica 8 febbraio alle ore 17:15 la sfida tra Angers e Tolosa , un confronto diretto tra due squadre separate da pochi punti in classifica. L’ Angers , undicesimo con 26 punti , cerca continuità per restare nella parte sinistra della graduatoria, mentre il Tolosa , ottavo a quota 30 , punta a rafforzare le proprie ambizioni di alta classifica. I quattro punti di distanza rendono la gara aperta e ricca di spunti tattici.

Dove vedere Angers-Tolosa in diretta TV e in streaming LIVE

La partita Angers-Tolosa è visibile in diretta streaming live su Sisal, Lottomatica e Goldbet. È sufficiente avere un conto attivo per accedere alla visione dell’incontro, con la possibilità di consultare statistiche aggiornate in tempo reale su squadre e giocatori.