Il Girone di Ligue 1 propone domenica 8 febbraio alle ore 17:15 la sfida tra Angers e Tolosa, un confronto diretto tra due squadre separate da pochi punti in classifica. L’Angers, undicesimo con 26 punti, cerca continuità per restare nella parte sinistra della graduatoria, mentre il Tolosa, ottavo a quota 30, punta a rafforzare le proprie ambizioni di alta classifica. I quattro punti di distanza rendono la gara aperta e ricca di spunti tattici.
La diretta streaming
Angers-Tolosa, diretta tv live e formazioni: dove vedere lo streaming gratis
Hai tre possibilità per guardare Angers-Tolosa in streaming gratis:
Dove vedere Angers-Tolosa in diretta TV e in streaming LIVE—
La partita Angers-Tolosa è visibile in diretta streaming live su Sisal, Lottomatica e Goldbet. È sufficiente avere un conto attivo per accedere alla visione dell'incontro, con la possibilità di consultare statistiche aggiornate in tempo reale su squadre e giocatori.
Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Sisal
Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi in streaming su Lottomatica
Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi in streaming su Goldbet
Per seguire lo streaming è sufficiente:
Il momento delle due squadre—
L’Angers, con 26 punti, sta vivendo una stagione equilibrata, caratterizzata da una buona solidità complessiva e da un rendimento interno discreto. La squadra di Alexandre Dujeux cerca soprattutto continuità, puntando sull’organizzazione e sulla gestione dei momenti chiave della partita.
Il Tolosa, ottavo con 30 punti, arriva a questo appuntamento con maggiore fiducia. La formazione di Carles Martinez ha mostrato una buona capacità di controllo del gioco e una discreta efficacia offensiva, elementi che le permettono di guardare con ambizione alle zone alte della classifica.
Le probabili formazioni di Angers-Tolosa—
L’Angers dovrebbe schierarsi con il 4-2-3-1, un modulo che garantisce equilibrio tra i reparti e permette di sfruttare la densità sulla trequarti, mantenendo copertura in fase di non possesso.
Il Tolosa risponde con il 3-4-2-1, assetto che assicura compattezza difensiva e ampiezza sugli esterni, con l’obiettivo di controllare il ritmo della gara e colpire attraverso inserimenti centrali.
Angers (4-2-3-1): Koffi, Arcus, Camara, Lefort, Hanin, Belkebla, Abdelli, Belkhdim, Mouton, Sbai, Peter. Allenatore: Alexandre Dujeux
Tolosa (3-4-2-1): Restes, Nicolaisen, Cresswell, McKenzie, Methaile, Francis, Casseres jr., Donnum, Gboho, Magri, Emersonn. Allenatore: Carles Martinez
Per seguire lo streaming gratis di Angers-Tolosa è sufficiente registrarsi su Goldbet tramite il link dedicato.
