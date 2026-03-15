Lo streaming gratis della gara di campionato Annecy-Troyes: la partita in diretta tv live grazie a Sisal, Lottomatica e Goldbet

Carmine Panarella 15 marzo - 23:24

La Ligue 1 propone una sfida interessante tra squadre con obiettivi diversi: Annecy-Troyes, in programma lunedì 16 marzo alle ore 20:45. I padroni di casa occupano la nona posizione con 39 punti, mentre il Troyes guida la classifica con 51 punti e arriva a questo appuntamento con l’obiettivo di consolidare il primato.

Hai tre possibilità per guardare la diretta tv live della partita Annecy-Troyes in streaming gratis:

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Il momento delle due squadre — L’Annecy guidato da Laurent Guyot scende in campo con il 4-1-4-1, un sistema che punta sull’equilibrio tra i reparti e sulla solidità difensiva. Kashi agirà davanti alla difesa come schermo, mentre Pajot e Rowe avranno il compito di accompagnare la manovra offensiva e supportare Paris, riferimento avanzato della squadra. Con 39 punti, i padroni di casa vogliono continuare a restare nella parte sinistra della classifica.

Il Troyes di Stéphane Dumont si presenta invece con un 4-4-2 piuttosto offensivo. Idrissy e Adeline formeranno la coppia d’attacco, mentre sugli esterni Diop e Mille cercheranno di creare superiorità e rifornire l’area di cross. Con 51 punti conquistati finora, la squadra ospite arriva a questa sfida da capolista e con l’obiettivo di mantenere il vantaggio sulle inseguitrici.

Le probabili formazioni di Annecy-Troyes — Ci si aspetta una partita combattuta, con il Troyes che proverà a fare la gara e l’Annecy pronto a sfruttare le ripartenze.

Annecy (4-1-4-1): Escales, Koutoune, Kouadio, Veillon, Delphis, Kashi, Rowe, Pajot, Hbouch, Toure, Paris. Allenatore: Laurent Guyot

Troyes (4-4-2): Lemaitre, Boura, Gozzi, Monfray, Titi, Assoumou, Diop, Mille, Ifnaoui, Adeline, Idrissy. Allenatore: Stephane Dumont