derbyderbyderby streaming Annecy-Troyes diretta tv live e formazioni: lo streaming gratis

La diretta streaming

Annecy-Troyes diretta tv live e formazioni: lo streaming gratis

Foto tratta da Account Instagram ESTAC Troyes
Lo streaming gratis della gara di campionato Annecy-Troyes: la partita in diretta tv live grazie a Sisal, Lottomatica e Goldbet
Carmine Panarella
Carmine Panarella

La Ligue 1 propone una sfida interessante tra squadre con obiettivi diversi: Annecy-Troyes, in programma lunedì 16 marzo alle ore 20:45. I padroni di casa occupano la nona posizione con 39 punti, mentre il Troyes guida la classifica con 51 punti e arriva a questo appuntamento con l’obiettivo di consolidare il primato.

Hai tre possibilità per guardare la diretta tv live della partita Annecy-Troyes in streaming gratis:

CLICCA QUI PER VEDERE LA DIRETTA TV LIVE GRATIS DI ANNECY-TROYES SU SISAL

GUARDA ORA LO STREAMING GRATIS DI ANNECY-TROYES SU LOTTOMATICA

VUOI VEDERE LA DIRETTA STREAMING GRATIS DI ANNECY-TROYES SU GOLDBET? CLICCA QUI

Dove vedere Annecy-Troyes in diretta TV e streaming LIVE

—  

La partita è disponibile in diretta streaming su Sisal, Lottomatica e Goldbet. Gli utenti registrati con conto attivo oppure con una scommessa effettuata possono accedere alla visione live senza costi aggiuntivi e seguire anche statistiche e aggiornamenti in tempo reale su squadre e giocatori.

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Sisal

streaming live
Streaming Live Gratis

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi in streaming su Lottomatica

Partite in streaming live
Partite in streaming live

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi in streaming su Goldbet

Live Streaming
Live Streaming

Per seguire lo streaming è sufficiente:

  • Registrarsi o accedere a Sisal, Lottomatica o Goldbet

  • Mantenere il conto attivo oppure effettuare una scommessa

  • Cercare Annecy-Troyes nel palinsesto Live

    • Il momento delle due squadre

    —  

    L’Annecy guidato da Laurent Guyot scende in campo con il 4-1-4-1, un sistema che punta sull’equilibrio tra i reparti e sulla solidità difensiva. Kashi agirà davanti alla difesa come schermo, mentre Pajot e Rowe avranno il compito di accompagnare la manovra offensiva e supportare Paris, riferimento avanzato della squadra. Con 39 punti, i padroni di casa vogliono continuare a restare nella parte sinistra della classifica.

    Il Troyes di Stéphane Dumont si presenta invece con un 4-4-2 piuttosto offensivo. Idrissy e Adeline formeranno la coppia d’attacco, mentre sugli esterni Diop e Mille cercheranno di creare superiorità e rifornire l’area di cross. Con 51 punti conquistati finora, la squadra ospite arriva a questa sfida da capolista e con l’obiettivo di mantenere il vantaggio sulle inseguitrici.

    Le probabili formazioni di Annecy-Troyes

    —  

    Ci si aspetta una partita combattuta, con il Troyes che proverà a fare la gara e l’Annecy pronto a sfruttare le ripartenze.

    Annecy (4-1-4-1): Escales, Koutoune, Kouadio, Veillon, Delphis, Kashi, Rowe, Pajot, Hbouch, Toure, Paris. Allenatore: Laurent Guyot

    Troyes (4-4-2): Lemaitre, Boura, Gozzi, Monfray, Titi, Assoumou, Diop, Mille, Ifnaoui, Adeline, Idrissy. Allenatore: Stephane Dumont

    Guarda ora Annecy-Troyes in diretta streaming gratis su Sisal.

    Vuoi vedere Annecy-Troyes gratuitamente in diretta TV live su Lottomatica? Clicca qui.

    Per seguire lo streaming gratis di Annecy-Troyes, è sufficiente registrarsi su Goldbet tramite il link dedicato.

    Leggi anche
    San Lorenzo-Defensa y Justicia, dove vedere la partita in diretta tv e in streaming LIVE
    Albacete-Las Palmas, dove vedere la partita in diretta tv e in streaming LIVE

    © RIPRODUZIONE RISERVATA