Arezzo-Ascoli si gioca il 30 marzo 2026 alle 20:30: sfida decisiva in Serie C. Scopri dove vederla in tv, streaming e le formazioni

Stefano Sorce 29 marzo - 22:11

Serata importante nel girone B di Serie C, con una sfida che può incidere direttamente sulla corsa al primo posto. Lunedì 30 marzo 2026 alle ore 20:30, allo stadio Città di Arezzo, l’Arezzo ospita l’Ascoli in uno scontro diretto tra le prime della classe. CLICCA QUI PER VEDERE LA DIRETTA TV LIVE GRATIS DI AREZZO-ASCOLI SU BET365.

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Il momento delle due squadre — L’Arezzo arriva a questa partita nel momento migliore della stagione. Il primo posto in classifica è il risultato di un percorso continuo, fatto di solidità e prestazioni convincenti. Il 4-0 nell’ultima uscita ha confermato una squadra che segna con facilità e che, soprattutto in casa, riesce a imporre il proprio gioco. Il fattore campo sarà un elemento importante, anche considerando il clima che si preannuncia allo stadio.

L’Ascoli, però, è in grande condizione e arriva con l’obiettivo chiaro di riaprire la corsa. Il distacco è ancora recuperabile e il momento della squadra è positivo, con prestazioni in crescita e una buona continuità nei risultati. È una squadra che può giocarsela, soprattutto se riesce a mantenere equilibrio e sfruttare le occasioni.

Probabili formazioni — L’Arezzo dovrebbe schierarsi con il 4-3-3, con Venturi tra i pali e una linea difensiva composta da Renzi, Gilli, Chiosa e Righetti. A centrocampo spazio a Chierico, Guccione e Iaccarino, mentre davanti il tridente sarà formato da Pattarello, Cianci e Tavernelli.

L’Ascoli risponde con un 4-2-3-1, con Vitale in porta e una difesa con Alagna, Curado, Nicoletti e Guiebre. In mediana agiranno Corradini e Damiani, mentre sulla trequarti Galuppini, Rizzo Pinna e D’Uffizi supporteranno Gori.

Arezzo (4-3-3): Venturi; Renzi, Gilli, Chiosa, Righetti; Chierico, Guccione, Iaccarino; Pattarello, Cianci, Tavernelli.

Ascoli (4-2-3-1): Vitale; Alagna, Curado, Nicoletti, Guiebre; Corradini, Damiani; Galuppini, Rizzo Pinna, D'Uffizi; Gori.