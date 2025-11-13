La Serie C col suo Girone A propone una sfida dal peso specifico completamente diverso per le due contendenti. Arezzo e Bra si affrontano venerdì 14 novembre alle ore 20:30 in un match che mette di fronte una delle protagoniste del campionato e una formazione in piena lotta per la salvezza. I toscani, secondi con 32 punti, cercano continuità per restare incollati alla vetta; i piemontesi, sedicesimi con 10 punti, vogliono invertire la rotta. Vuoi assistere alla gara? Puoi guardare gratuitamente Arezzo-Bra in streaming live su Bet365 in modo semplice e immediato. Per scoprire come fare, continua a leggere l’articolo.
La diretta è gratuita per tutti gli utenti registrati
Il momento delle due squadre—
L’Arezzo continua a viaggiare nelle zone altissime della classifica. La formazione di Bucchi si affida alla qualità dei suoi uomini offensivi e a una solidità ormai consolidata, caratteristiche che permettono agli amaranto di restare pienamente in corsa per la vetta.
Il Bra, invece, vive una stagione complicata: i giallorossi hanno bisogno di punti pesanti per allontanarsi dalla zona playout. Nisticò punta sulla compattezza del gruppo e sulla capacità di sfruttare le ripartenze per mettere in difficoltà una delle corazzate del girone.
Le probabili formazioni di Arezzo-Bra—
L’Arezzo dovrebbe presentarsi con il consolidato 4-3-2-1, modulo che garantisce equilibrio e capacità di attaccare con tanti uomini. Il Bra risponde con un 4-1-3-2, schema che punta sulla densità in mezzo al campo e sulla ricerca della profondità con le due punte.
Arezzo (4-3-2-1): Venturi, Perrotta, Gilli, Chiosa, Righetti, Guccione, Eklu, Chierico, Pattarello, Tavernelli, Cianci. Allenatore: Cristian Bucchi
Bra (4-1-3-2): Renzetti, Cucciniello, Santis, Sganzerla, Pautassi, Brambilla, Lionetti, Baldini, Marca, Sinani, Biase. Allenatore: Fabio Nisticò
