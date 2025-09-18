Arezzo-Guidonia: dove vedere la partita in diretta TV ed in streaming LIVE

L'emozioni della Serie C per una sfida di assoluto cartello. Ecco cosa fare per non perdersi nemmeno un minuto della partita

La Serie C torna in campo e domani sera alle ore 20:30 andrà in scena per il girone B la sfida tra Arezzo e Guidonia. Due squadre che fino a questo momento della stagione hanno regalato un calcio veloce e molto divertente, la partita promette gol e spettacolo.

Dove vedere Arezzo-Guidonia in diretta TV e in streaming LIVE — La partita è in programma venerdì 19 settembre alle ore 20:30 e sarà visibile in streaming live.

Il momento delle due squadre — L’Arezzo sta attraversando un momento di forma eccezionale, avendo conquistato cinque vittorie consecutive. Nell’ultima sfida la formazione amaranto ha ottenuto un successo esterno contro la Juventus Next Gen con il risultato di 3-2. Finora la squadra ha realizzato 8 reti, confermando un reparto offensivo brillante, e ne ha incassate appena 2, a testimonianza di una retroguardia solida. Il tecnico Cristian Bucchi è riuscito a plasmare un gruppo unito e determinato, capace di affrontare con autorità le insidie del campionato.

Situazione opposta per il Guidonia, guidata da Ciro Ginestra, che ha vissuto un avvio di stagione complicato. Con una sola vittoria, un pareggio e due sconfitte, il bottino si ferma a 4 punti in quattro gare. Nell’ultimo incontro la squadra ha ceduto in casa al Ravenna per 1-2, mettendo in evidenza difficoltà sia in attacco sia in difesa. I giallorossi hanno realizzato soltanto 2 gol e ne hanno subiti 4, un dato che evidenzia le problematiche di questo inizio di campionato.

Le probabili formazioni di Arezzo-Guidonia — AREZZO (4-3-3): Venturi; De Col, Gilli, Chiosa, Tito; Chierico, Guccione, Mawuli; Pattarello, Cianci, Tavernelli.

GUIDONIA(3-5-2): Stellato; Malomo, Cristini, Esempio; Zappella, Tessiore, Santoro, Tascone, Errico; Bernardotto, Spavone