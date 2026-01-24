Lo streaming gratis della gara di campionato Arezzo-Juventus Next Gen: la partita in diretta tv live grazie a Sisal, Lottomatica e Goldbet

Carmine Panarella 24 gennaio 2026 (modifica il 24 gennaio 2026 | 09:06)

Il Girone B di Serie C propone una sfida di grande interesse allo stadio Città di Arezzo, dove Arezzo e Juventus Next Gen si affrontano domenica 25 gennaio alle ore 12:30. Un match che mette di fronte una squadra costruita per stare in alto e una formazione giovane ma ambiziosa, pronta a misurarsi in un contesto prestigioso e su un campo storicamente impegnativo.

Hai tre possibilità per guardare Arezzo-Juventus Next Gen in streaming gratis:

Dove vedere Arezzo-Juventus Next Gen in diretta TV e in streaming LIVE — La partita sarà visibile in streaming gratuito su Sisal, Lottomatica e Goldbet. Per accedere alla diretta è sufficiente registrarsi tramite il link dedicato ed effettuare un deposito minimo di 10 euro, che consente di seguire Arezzo-Juventus Next Gen e tutti gli altri eventi presenti nel palinsesto live.

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi in streaming su Sisal

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi in streaming su Lottomatica

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi in streaming su Goldbet

Per accedere allo streaming è sufficiente:

Registrarsi o accedere al proprio conto Sisal, Lottomatica o Goldbet

Avere un saldo attivo o aver piazzato una scommessa nelle ultime 24 ore

Cercare “Arezzo-Juventus Next Gen” nella sezione Live Streaming

Il momento delle due squadre — L’Arezzo, primo a 49 punti, guida la classifica e arriva a questa sfida con grande fiducia. La squadra di Cristian Bucchi ha trovato continuità di risultati grazie a un impianto di gioco solido e a un reparto offensivo capace di fare la differenza nei momenti chiave della gara.

La Juventus Next Gen, sesta a 30 punti, continua il proprio percorso di crescita nel girone. I bianconeri di Massimo Brambilla puntano su intensità, qualità tecnica e coraggio, con l’obiettivo di rimanere agganciati alla zona playoff e dimostrare competitività anche contro la capolista.

Le probabili formazioni di Arezzo-Juventus Next Gen — Le due squadre dovrebbero confermare i rispettivi assetti tattici. L’Arezzo si affida al 4-3-2-1, modulo che garantisce equilibrio tra i reparti e consente ai trequartisti di agire alle spalle dell’unica punta. La Juventus Next Gen risponde con il collaudato 3-4-3, sistema che esalta la spinta sugli esterni e la mobilità del tridente offensivo, mantenendo però una buona compattezza difensiva.

Arezzo (4-3-2-1): Venturi, Perrotta, Gilli, Chiosa, Righetti, Guccione, Eklu, Chierico, Pattarello, Tavernelli, Cianci. Allenatore: Cristian Bucchi

Juventus Next Gen (3-4-3): Mangiapoco, Turicchia, Scaglia, Rouhi, Savio, Makiobo, Faticanti, Pagnucco, Vacca, Pugno, Anghelè. Allenatore: Massimo Brambilla