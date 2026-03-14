Arezzo-Perugia: dove vedere la partita in streaming gratis

Segui Arezzo-Perugia in streaming e diretta TV gratis: scopri quando e come guardare la partita, le probabili formazioni e tutto quello che c’è da sapere sul match

Michele Massa 14 marzo 2026 (modifica il 15 marzo 2026 | 02:38)

La partita tra US Arezzo e AC Perugia Calcio, prevista per domenica 15 marzo 2026 alle ore 14:30, è uno degli incontri più rilevanti della 32ª giornata del Girone B di Serie C.

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Dove vedere Arezzo-Perugia in diretta TV e streaming gratis — La sfida sarà disponibile in diretta streaming gratis su SISAL, GOLDBET E LOTTOMATICA, le piattaforme che trasmettono live i principali eventi sportivi nazionali e internazionali, inclusa tutta la Serie C.

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Il momento delle due squadre — La squadra di casa guida attualmente la classifica con 66 punti, ottenuti grazie a 20 successi, 6 pareggi e soltanto 3 sconfitte. L’Arezzo, allenato da Cristian Bucchi, si è distinto per una difesa molto solida: 49 gol realizzati e solo 19 incassati, numeri che mostrano grande equilibrio tra fase offensiva e difensiva. Anche il rendimento interno è molto positivo, con 10 vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte nelle 14 gare disputate allo stadio di casa.

Situazione più complessa invece per il Perugia, che occupa la quindicesima posizione con 30 punti. La formazione guidata da Giovanni Tedesco ha raccolto 7 vittorie, 9 pareggi e 13 sconfitte, segnando 30 reti e subendone 36. Anche lontano da casa i risultati non sono stati particolarmente brillanti: 3 vittorie, 4 pareggi e 7 sconfitte. L’ultimo confronto diretto tra le due squadre si era concluso sullo 0-0, ma il momento dell’Arezzo appare più convincente, con 3 successi, un pareggio e una sconfitta nelle ultime cinque partite. Il Perugia, pur avendo ottenuto 2 vittorie e un pareggio nello stesso periodo, rimane comunque una squadra che può mostrare alcune fragilità.