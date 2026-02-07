Arezzo-Pianese: dove vedere la partita in streaming gratis

Segui Arezzo-Pianese in streaming e diretta TV gratis: scopri quando e come guardare la partita, le probabili formazioni e tutto quello che c’è da sapere sul match

Michele Massa 7 febbraio 2026 (modifica il 8 febbraio 2026 | 17:02)

Il match tra US Arezzo e US Pianese, in programma domenica 8 febbraio 2026 alle ore 17:30, si prospetta fondamentale per entrambe le squadre nel contesto del Girone B della Serie C

Hai tre possibilità per vedere la sfida senza pagare alcun abbonamento:

Dove vedere Arezzo-Pianese in diretta TV e streaming gratis — La sfida sarà disponibile in diretta streaming gratis su SISAL, GOLDBET E LOTTOMATICA, le piattaforme che trasmettono live i principali eventi sportivi nazionali e internazionali, inclusa tutta la Serie C.

La diretta è disponibile gratuitamente per tutti gli utenti registrati: l’apertura di un nuovo conto tramite il link dedicato, con un deposito minimo che consente di accedere a tutti i match inclusi nel ricco palinsesto, ma anche a un servizio esclusivo di statistiche in tempo reale.

La registrazione e l’attivazione del conto SISAL, GOLDBET o LOTTOMATICA è invece l'unico modo per guardare gratuitamente la sfida in streaming live su qualsiasi dispositivo vivendo un'esperienza di intrattenimento unica nel suo genere, senza alcun costo aggiuntivo e nessun abbonamento.

Come accedere allo streaming?

Registrati o accedi a SISAL GOLDBET o LOTTOMATICA

Mantieni saldo attivo o effettua una scommessa;

Cerca Arezzo-Pianese nella sezione Live Streaming.

Il momento delle due squadre — Attualmente al primo posto con 53 punti, l'US Arezzo ha mostrato un rendimento straordinario, con 16 vittorie, 5 pareggi e soltanto 2 sconfitte in questo campionato. Sotto la guida del tecnico Cristian Bucchi, la squadra ha un attacco devastante, con 42 gol all'attivo, e una difesa impenetrabile che ha concesso solo 16 reti. In casa, i numeri sono altrettanto impressionanti: 9 vittorie, 1 pareggio e 1 sola sconfitta, confermando il loro stadio come un vero e proprio baluardo.

Dall'altra parte, l'US Pianese si trova al settimo posto con 31 punti, frutto di 7 vittorie, 10 pareggi e 6 sconfitte. La compagine, allenata da Alessandro Birindelli, ha avuto delle difficoltà lontano dal proprio stadio, con un record di 3 vittorie, 6 pareggi e 2 sconfitte in trasferta. Le statistiche evidenziano un attacco meno prolifico, con 25 gol segnati, e una difesa che ha subito 23 reti. Nell'ultimo confronto diretto tra le due formazioni, l'Arezzo si è imposto con un chiaro 4-2, un risultato che alimenta l'ottimismo tra i tifosi aretini in vista del prossimo incontro.