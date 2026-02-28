Arezzo-Ravenna Streaming e Diretta TV: dove vedere LIVE la Serie C

Arezzo-Ravenna: info partita, probabili formazioni, diretta TV e Streaming Gratis della Serie C su Sisal, GoldBet e Lottomatica

Vincenzo Bellino Redattore 28 febbraio 2026 (modifica il 3 marzo 2026 | 02:07)

La sfida tra Arezzo e Ravenna FC, valida per la 29ª giornata del Girone B di Serie C, è un vero e proprio scontro diretto in chiave promozione: le due squadre occupano le posizioni di vertice e si affrontano in una partita che può avere un peso decisivo nella corsa al primo posto.

L’Arezzo arriva al match forte di una stagione straordinaria, costruita su continuità, solidità difensiva e grande rendimento casalingo, con la squadra guidata da Cristian Bucchi capace di imporsi spesso tra le mura amiche e di mantenere la vetta grazie a equilibrio tattico e qualità nel reparto offensivo.

Il Ravenna, allenato da Andrea Mandorlini, sta vivendo un campionato sopra le aspettative: la neopromossa si è confermata competitiva sin dalle prime giornate, rimanendo stabilmente in zona alta e rilanciandosi ulteriormente dopo il cambio in panchina, con risultati importanti che hanno riportato entusiasmo e fiducia nell’ambiente.

Probabili formazioni — Arezzo (4-3-3): Venturi; Righetti, Chiosa, Gilli, Coppolaro; Chierico, Guccione, Cortesi; Tavernelli, Ravasio, Pattarello. Allenatore: Cristian Bucchi

Ravenna (3-5-2): Anacoura; Solini, Esposito, Bianconi; Bani, Rrapaj, Tenkorang, Lonardi, Corsinelli; Spini, Fischnaller. Allenatore: Andrea Mandorlini.