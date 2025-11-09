Argentinos-Belgrano in diretta streaming gratis: dove vedere la partita

Argentinos Juniors-Belgrano de Córdoba (11/11/2025, ore 01:15): analisi, probabili formazioni e streaming gratis di una sfida equilibrata

Stefano Sorce 9 novembre 2025 (modifica il 9 novembre 2025 | 19:34)

La notte di Buenos Aires si prepara ad accogliere una sfida che promette intensità e voglia di riscatto. Martedì 11 novembre 2025, alle 01:15 italiane, Argentinos Juniors e Belgrano de Córdoba si ritrovano faccia a faccia per la 15ª giornata della Primera División argentina. Guarda ora Argentinos-Belgrano GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365.

Come arrivano le due squadre — Gli uomini di Nicolas Diez arrivano a questa partita con la volontà di rialzarsi dopo la sconfitta per 0-2 contro Barracas Central. Il bilancio parla di 18 punti in classifica, frutto di 5 vittorie, 3 pareggi e 6 sconfitte, ma il dato più significativo è l’imbattibilità casalinga: quattro successi e due pari davanti al proprio pubblico, un fattore che rende lo stadio Diego Armando Maradona una vera fortezza. La squadra mostra una discreta organizzazione difensiva e una buona capacità di gestione del possesso, ma fatica a mantenere costanza nei 90 minuti. Con 15 gol segnati e 12 subiti, l’Argentinos si affida alla spinta del suo pubblico per tornare a correre verso la parte alta della classifica.

Dall’altra parte, il Belgrano di Ricardo Zielinski sta vivendo un percorso altalenante ma comunque solido. I “Piratas” hanno raccolto 19 punti grazie a 4 vittorie, 7 pareggi e 3 sconfitte, dimostrando di saper essere squadra compatta e difficile da superare. L’ultimo turno ha visto un pareggio a reti bianche contro Tigre, risultato che ha confermato la tenuta difensiva del gruppo ma anche i limiti in zona gol: solo 13 reti realizzate in 14 giornate. In trasferta, però, Belgrano si è rivelato competitivo, 2 vittorie, 4 pareggi e una sola sconfitta, segno di un undici capace di soffrire e colpire nei momenti giusti.

Le probabili formazioni delle due squadre — Argentinos (4-3-3): Romero, Lozano, Godoy, Palacio, Prieto, Lescano, Gomez, Oroz, Lopez, Molina, Porcel. Allenatore: Diez.

Belgrano (4-3-1-2): Cardozo, Compagnucci, Morales, Maldonado, Sporle, Sanchez, Menossi, Gonzalez, Zelarayan, Jara, Fernandez. Allenatore: Zielinski.

