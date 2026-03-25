Argentinos Juniors-Lanus: probabili formazioni e streaming gratuito

Argentinos Juniors-Lanús si gioca il 27 marzo 2026 alle ore 01:00. Argentinos punta su difesa e possesso, Lanús su verticalità e cinismo

Stefano Sorce 25 marzo - 21:12

Non è una partita da fuochi d’artificio, ma da dettagli e pazienza. Nella notte tra giovedì e venerdì, 27 marzo 2026 alle ore 01:00, Argentinos Juniors-Lanus si affrontano in una sfida che promette equilibrio e pochi spazi, dove ogni episodio può diventare decisivo.

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Momento delle squadre — L’Argentinos Juniors arriva da una vittoria importante per 1-0 contro il Platense, una gara controllata soprattutto attraverso il possesso (70%) e una gestione ordinata dei ritmi. In generale, la squadra ha raccolto 3 vittorie, 5 pareggi e 2 sconfitte nelle ultime 10, con numeri difensivi solidi: appena 0.5 gol subiti di media.

Il Lanús, invece, è in un momento molto positivo. Ha vinto tre partite consecutive, l’ultima per 1-0 sul campo del Vélez, dimostrando compattezza e cinismo. Il bilancio recente è di 5 vittorie, 3 pareggi e 2 sconfitte, con una produzione offensiva più elevata rispetto agli avversari.

Probabili formazioni di Argentinos Juniors-Lanus — L'Argentinos dovrebbe schierarsi con un 4-2-3-1 molto organizzato, basato su controllo del pallone e occupazione degli spazi. Oroz e Fattori agiranno in mediana per dare equilibrio, mentre sulla trequarti Lescano sarà il riferimento principale tra le linee. In avanti, Morales avrà il compito di finalizzare le poche occasioni create.

Il Lanús risponde con un sistema speculare ma più diretto. Cardozo e Medina garantiranno copertura, mentre Salvio, Carrera e Cabrera agiranno alle spalle di Bou, cercando di attaccare rapidamente gli spazi e sfruttare le transizioni.

Argentinos Juniors (4-2-3-1): Cortés; Lozano, Álvarez, Riquelme, Prieto; Oroz, Fattori; López Muñoz, Lescano, Viveros; Morales.

Lanús (4-2-3-1): Losada; Guidara, Izquierdoz, DeJesus, Marcich; Cardozo, Medina; Salvio, Carrera, Cabrera; Bou.

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