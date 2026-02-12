La Primera División argentina propone una sfida dal grande fascino tra Argentinos Juniors-River Plate, con calcio d’inizio fissato per le 01:15 di venerdì 13 febbraio 2026 (ora italiana). È una partita che arriva in un momento delicato per entrambe: Argentinos vuole rilanciarsi davanti al proprio pubblico, mentre River cerca risposte dopo un passaggio a vuoto pesante.
Lo streaming live
Argentinos Juniors–River Plate: analisi, formazioni e streaming
Dove vedere Argentinos Juniors-River Plate in diretta tv e streaming—
Gli utenti registrati su Sisal, Goldbet e Lottomatica avranno la possibilità di seguire la gara in streaming live. Dopo aver creato l’account l’incontro sarà visibile direttamente nel palinsesto live. La diretta sarà disponibile su dispositivi mobili e desktop, senza procedure complesse. Durante il match sarà possibile consultare dati, numeri e aggiornamenti in tempo reale.
Il momento delle due squadre—
Los Bichitos Rojos arrivano dalla sconfitta per 2-1 contro il Racing, ma il rendimento complessivo resta solido: 5 vittorie nelle ultime 10 gare di campionato, con una difesa tra le più compatte (0,7 gol subiti di media). La squadra allenata da Nicolás Diez ama controllare il possesso (oltre il 62% di media) e costruire con pazienza. In casa tende a concedere poco, e l’ultimo precedente contro River — vinto 1-0 — rappresenta un segnale importante. Occhi puntati su Hernán López Muñoz, tra i più incisivi in zona offensiva.
Il momento del River non è dei migliori. La sconfitta per 4-1 contro il Tigre ha acceso qualche campanello d’allarme, soprattutto per l’equilibrio difensivo. La squadra di Marcelo Gallardo mantiene percentuali altissime di possesso (oltre il 62%), ma fatica a trasformare il dominio territoriale in gol (0,8 reti di media nelle ultime 10 partite). La qualità individuale resta altissima, con Juan Quintero e Facundo Colidio pronti a fare la differenza, ma servirà maggiore concretezza.
Le probabili formazioni di Argentinos Juniors-River—
L’Argentinos Juniors dovrebbe schierarsi con un 4-2-3-1 votato al controllo del centrocampo. Cortés tra i pali, linea difensiva compatta con Godoy e Alvarez centrali. In mediana Fattori ed Enzo Pérez daranno equilibrio, mentre sulla trequarti López Muñoz e Lescano proveranno a innescare Tomas Molina.Il River Plate risponderà con un 4-3-1-2. Beltran in porta, difesa guidata da Martínez Quarta, centrocampo tecnico con Galoppo e Moreno. Juan Quintero agirà da trequartista alle spalle di Salas e Colidio, con l’obiettivo di rompere l’equilibrio tra le linee.
Argentinos Juniors (4-2-3-1): Cortés; Lozano, Godoy, Alvarez, Prieto; Fattori, Enzo Pérez; López Muñoz, Lescano, Porcel; Molina.
River Plate (4-3-1-2): Beltran; Montiel, Martínez Quarta, Rivero, Acuña; Galoppo, Moreno, Galván; Quintero; Salas, Colidio.
