Argentinos-Rosario: la diretta live del match e lo streaming gratis

La partita tra Argentinos Juniors e Rosario Central, valida per la Primera División argentina, si giocherà mercoledì 11 marzo 2026 alle ore 21:30 allo stadio Diego Armando Maradona di Buenos Aires

Stefano Sorce 10 marzo - 15:04

Il campionato argentino propone una sfida interessante tra due squadre che stanno cercando continuità per restare nelle zone alte della classifica. Allo stadio Diego Armando Maradona di Buenos Aires, Argentinos-Rosario Central scenderanno in campo l’11 marzo 2026 alle ore 21:30 in una partita che promette equilibrio e intensità. I padroni di casa puntano a sfruttare il fattore campo dopo l’ultimo pareggio contro il Barracas Central, mentre il Rosario Central arriva con entusiasmo grazie alla vittoria nel derby contro il Newell’s Old Boys.

Vuoi vedere Argentinos-Rosario Central in streaming gratis su GOLDBET? Clicca qui

Per non perderti nemmeno un minuto del match Argentinos-Rosario Central sarà sufficiente registrarsi su LOTTOMATICA

Dove vedere Argentinos-Rosario Central in diretta tv e streaming — Gli utenti registrati su Sisal, Goldbet e Lottomatica avranno la possibilità di seguire la gara in streaming live. Dopo aver creato l’account l’incontro sarà visibile direttamente nel palinsesto live. La diretta sarà disponibile su dispositivi mobili e desktop, senza procedure complesse. Durante il match sarà possibile consultare dati, numeri e aggiornamenti in tempo reale.

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Sisal

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Goldbet

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Lottomatica

Il momento delle due squadre — L’Argentinos Juniors si presenta alla partita dopo il pareggio 1-1 contro Barracas Central, una gara dominata nel possesso palla con addirittura il 73% di controllo del gioco e nove tiri nello specchio. L’unico gol della squadra è stato firmato da Ryoga Kida, ma la sensazione è che la formazione di casa avrebbe potuto raccogliere qualcosa in più. Negli ultimi dieci incontri di campionato l’Argentinos ha ottenuto 5 vittorie, 3 pareggi e 2 sconfitte, mostrando una buona solidità difensiva: la media è di 0,5 gol subiti a partita.

Il Rosario Central arriva invece da una vittoria pesante nel derby contro Newell’s Old Boys, vinto 2-0 grazie alle reti di Ángel Di María e Enzo Copetti. Un successo che ha dato continuità al momento positivo della squadra di Jorge Almirón, ora a quota 14 punti dopo otto giornate. Il Central ha dimostrato grande equilibrio tra fase offensiva e difensiva, con una media di 1 gol segnato e 0,8 subiti a partita nelle ultime dieci gare.

Probabili formazioni di Argentinos-Rosario — L’Argentinos Juniors dovrebbe scendere in campo con il 4-4-2, con Cortés tra i pali; difesa composta da Lozano, Álvarez, Godoy e Prieto. A centrocampo spazio a López Muñoz, Lescano, Oroz e Fattori, mentre in attacco agiranno Porcel e Fernández.

Il Rosario Central dovrebbe rispondere con il 4-3-3, con Ledesma in porta; linea difensiva formata da Coronel, Ovando, Ávila e Sández. A centrocampo Giménez, Navarro e Pizarro, mentre in attacco Duarte e Fernández agiranno ai lati della punta Veliz.

Argentinos Juniors (4-4-2): Cortés; Lozano, Álvarez, Godoy, Prieto; López Muñoz, Lescano, Oroz, Fattori; Porcel, Fernández.

Rosario Central (4-3-3): Ledesma; Coronel, Ovando, Ávila, Sández; Giménez, Navarro, Pizarro; Duarte, Veliz, Fernández.

Vuoi vedere Argentinos-Rosario Central in streaming gratis su GOLDBET? Clicca qui

Per non perderti nemmeno un minuto del match Argentinos-Rosario Central sarà sufficiente registrarsi su LOTTOMATICA