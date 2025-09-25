Arizona-Seattle: dove vedere la NFL in Diretta Tv e in Streaming Gratis

Arizona-Seattle: il match divisionale tra Cardinals e Seahawks, al State Farm Stadium, apre la Week 4 di NFL

La Week 4 di NFL prende il via sul palcoscenico dello State Farm Stadium con Arizona-Seattle. I Cardinals, padroni di casa, ancora scottati dalla sconfitta di misura subita al Levi’s Stadium, cercano riscatto davanti al proprio pubblico.

A far loro visita ci sono i Seahawks, reduci da un doppio successo consecutivo contro Steelers e Saints, decisi a prolungare il momento positivo. Riusciranno i padroni di casa a interrompere la striscia vincente di Seattle o assisteremo a una nuova conferma? Scopri dove vedere la NFL in Diretta TV e in Streaming Gratis.

Dove vedere Arizona-Seattle in diretta TV e in streaming LIVE

La partita, in programma nella notte tra giovedì 25 settembre e venerdì 26 settembre alle ore 02;30, che aprirà la Week 4 di NFL, sarà trasmessa anche su DAZN.

Qui Arizona — Gli Arizona Cardinals, invece, si trovano ad affrontare un momento più complicato. La squadra ha perso di misura contro i 49ers e, soprattutto, dovrà fare a meno del running back James Conner, leader sia dentro che fuori dal campo, fermato da un infortunio al piede che lo terrà fuori per l’intera stagione.

In sua assenza, toccherà al giovane Trey Benson assumere un ruolo più centrale in attacco. Nonostante questa difficoltà, i Cardinals possono contare su una difesa tra le più solide della NFL, guidata da veterani come Calais Campbell e dal neoacquisto Josh Sweat, entrambi già decisivi. La capacità della difesa di mantenere un alto livello sarà la chiave per restare competitivi in una NFC West che si conferma la division più equilibrata e agguerrita della lega.

Qui Seattle — I Seattle Seahawks arrivano a questa sfida con fiducia, forti di due vittorie consecutive che hanno ridato slancio dopo un inizio incerto. La squadra ha mostrato solidità soprattutto nel gioco aereo, grazie a un Sam Darnold preciso ed efficace, capace di completare oltre il 70% dei suoi passaggi.

Restano però problemi evidenti nel gioco di corsa: Seattle ha superato le 100 yard su corsa in una sola occasione, e il coordinatore offensivo Klint Kubiak ha ammesso che ci sia ancora ampio margine di miglioramento. Sul fronte difensivo, i Seahawks stanno mantenendo le aspettative, imponendosi come una delle migliori squadre della lega contro le corse, con diversi giovani già protagonisti, tra cui il rookie Byron Murphy II.