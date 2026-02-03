Arsenal-Chelsea streaming gratis: diretta live e probabili formazioni

Arsenal e Chelsea si affrontano martedì 3 febbraio 2026 alle 21:00 all’Emirates Stadium nel ritorno della semifinale di EFL Cup

Stefano Sorce 3 febbraio - 00:18

All’Emirates Stadium, martedì 3 febbraio 2026 alle 21:00, va in scena Arsenal-Chelsea, ritorno della semifinale di EFL Cup. I Gunners partono dal vantaggio maturato all’andata (3-2 a Stamford Bridge), ma il derby di Londra resta apertissimo, soprattutto considerando il momento di forma degli ospiti.

Vuoi vedere Arsenal-Chelsea in streaming gratis su GOLDBET? Clicca qui

Per non perderti nemmeno un minuto del match Arsenal-Chelsea sarà sufficiente registrarsi su LOTTOMATICA

Dove vedere Arsenal-Chelsea in diretta tv e streaming — Gli utenti registrati su Sisal, Goldbet e Lottomatica avranno la possibilità di seguire la gara in streaming live. Dopo aver creato l’account l’incontro sarà visibile direttamente nel palinsesto live. La diretta sarà disponibile su dispositivi mobili e desktop, senza procedure complesse. Durante il match sarà possibile consultare dati, numeri e aggiornamenti in tempo reale.

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Sisal

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Goldbet

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Lottomatica

Il momento delle due squadre — La stagione dell’Arsenal sta assumendo contorni importanti. La squadra di Mikel Arteta è ancora in corsa su tutti i fronti: primo posto in Premier League, leadership nella fase campionato di Champions League, FA Cup in archivio con sicurezza e concreta possibilità di raggiungere la finale di EFL Cup. Nel percorso in coppa nazionale, l’Arsenal ha superato Port Vale e Brighton senza subire gol, prima di eliminare il Crystal Palace ai rigori nei quarti di finale. Il successo dell’andata contro il Chelsea ha confermato personalità e qualità offensiva, nonostante qualche passaggio a vuoto successivo in campionato, compensato dall’ultimo netto 4-0 sul campo del Leeds.

Il Chelsea arriva all’Emirates con entusiasmo rinnovato. L’avvento di Liam Rosenior in panchina ha inizialmente diviso l’ambiente, ma i risultati stanno parlando chiaro: sei vittorie nelle ultime sette gare, con l’unico stop arrivato proprio contro l’Arsenal. I Blues hanno infilato cinque successi consecutivi tra campionato ed Europa, compresa l’importante vittoria sul campo del Napoli in Champions League e la rimonta spettacolare contro il West Ham, decisa nei minuti di recupero da Enzo Fernandez.

Le probabili formazioni di Arsenal-Chelsea — Arteta deve fare i conti con alcune assenze. Dowman è indisponibile, Saka resta in dubbio e Merino rischia uno stop lungo. In caso di forfait dell’esterno inglese, Madueke potrebbe partire dal primo minuto sulla destra, completando il terzetto offensivo con Odegaard e Martinelli alle spalle di Gyokeres. In mezzo al campo confermata la coppia Zubimendi–Rice, mentre la difesa dovrebbe ricalcare quella vista contro il Leeds.

Emergenza infortuni per il Chelsea, che dovrà rinunciare a Colwill, Adarabioyo, Essugo, Lavia e Gittens. Rosenior però può sorridere per i rientri: James, Fofana, Cucurella e Joao Pedro sono pronti a partire titolari dopo l’impatto decisivo dalla panchina contro il West Ham. In avanti spazio a Delap, supportato dal trio Neto–Palmer–Pedro.

ARSENAL (4-2-3-1): Arrizabalaga; Timber, Saliba, Gabriel, Hincapie; Zubimendi, Rice; Madueke, Odegaard, Martinelli; Gyokeres.

CHELSEA (4-2-3-1): Sanchez; James, Chalobah, Fofana, Cucurella; Caicedo, Fernandez; Neto, Palmer, Pedro; Delap.

Vuoi vedere Arsenal-Chelsea in streaming gratis su GOLDBET? Clicca qui

Per non perderti nemmeno un minuto del match Arsenal-Chelsea sarà sufficiente registrarsi su LOTTOMATICA