Lunedì 8 settembre 2025, l’Arsenal Sarandi ospita il Tristan Suarez in una sfida valida per il torneo di Primera Nacional. La partita, in programma alle ore 20.00, si preannuncia interessante, con entrambe le squadre alla ricerca di punti preziosi per migliorare la propria posizione in classifica. I padroni di casa occupano il penultimo posto con 30 punti, mentre gli ospiti si trovano al quinto posto con 44 punti.
Arsenal Sarandi-Tristan Suarez: dove vedere la partita in diretta TV ed in streaming LIVE
Dove vedere Arsenal Sarandì-Tristan Suarez in diretta TV e in streaming LIVE—
Scopriamo dove vedere il match tra Arsenal Sarandi-Tristan Suarez in programma lunedì 8 settembre alle ore 20.00.
Il momento delle due squadre—
I padroni di casa arrivano da una prestazione convincente nell’ultimo turno, disputato il 1 settembre 2025 contro il San Martin Tucuman, chiuso con un netto 0-3 in favore degli ospiti. Nella stagione in corso di Primera Nacional, l’Arsenal Sarandi ha giocato 29 partite, ottenendo 7 vittorie, 13 sconfitte e 9 pareggi, segno di un andamento altalenante ma con la capacità di sorprendere nei match chiave.
Gli ospiti, invece, hanno affrontato l’All Boys il 30 agosto 2025, conquistando una vittoria per 2-0. Tristan Suarez ha disputato finora 29 incontri in campionato, con un bilancio di 10 vittorie, 5 sconfitte e 14 pareggi. La squadra ha mostrato una buona solidità difensiva e la capacità di non perdere spesso, rendendola un avversario ostico da affrontare in trasferta.
Le probabili formazioni di Arsenal Sarandi-Tristan Suarez—
Josè Bianco, tecnico dei padroni di casa, dovrebbe schierare il più classico dei 4-4-2. Gonzalez e Sabatini dovrebbero comporre la coppia d'attacco, con Lucero, Colletta, Fernandez e Batista a centrocampo.
Il Tristan Suarez scenderà in campo con il 5-2-3, modulo abbastanza particolare molto apprezzato dal tecnico Granados. Veliez, Fernandez e Dominguez giocheranno in attacco, con Villegas e Del Priore a protezione del centrocampo. Steimbach e Fernandez, i due terzini, all'occorrenza saliranno e garantiranno spinta sulle fasce.
SARANDI: (4-4-2): Pourtau, Purita, Roselli, Mihovilchevic, Serrano, Lucero, Colletta, Fernandez, Batista, Gonzalez, Sabatini. Allenatore: Bianco.
TRISTAN: (5-2-3): Sumavil, Steimbach, Felissia, Ostachuk, Pantaleone, Fernandez, Villegas, Del Priore, Veliez, Fernandez, Dominguez. Allenatore: Granados.
