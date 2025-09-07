Arsenal Sarandi-Tristan Suarez: dove vedere la partita in diretta TV ed in streaming LIVE

I padroni di casa arrivano da una prestazione convincente nell’ultimo turno, disputato il 1 settembre 2025 contro il San Martin Tucuman , chiuso con un netto 0-3 in favore degli ospiti. Nella stagione in corso di Primera Nacional, l’Arsenal Sarandi ha giocato 29 partite, ottenendo 7 vittorie, 13 sconfitte e 9 pareggi, segno di un andamento altalenante ma con la capacità di sorprendere nei match chiave.

Gli ospiti, invece, hanno affrontato l’All Boys il 30 agosto 2025, conquistando una vittoria per 2-0. Tristan Suarez ha disputato finora 29 incontri in campionato, con un bilancio di 10 vittorie, 5 sconfitte e 14 pareggi. La squadra ha mostrato una buona solidità difensiva e la capacità di non perdere spesso, rendendola un avversario ostico da affrontare in trasferta.