Arzignano-Alcione: dove vedere la Serie C in Diretta LIVE e in Streaming

Arzignano-Alcione, sesta giornata del Gruppo A di Serie C: info partita, probabili formazioni, dove vedere la gara in Tv e in Streaming

Vincenzo Bellino Redattore 25 settembre - 01:08

Giovedì 25 settembre 2025, alle ore 18:30, il “Tommaso Dal Molin” sarà teatro della sfida valida per la sesta giornata del Girone A di Serie C: Arzignano-Alcione. Le due squadre sono separate da un punto, ospiti a quota otto, padroni di casa a quota sette, chi vince può allungare (Alcione) o sorpassare (Arzignano) il rispettivo avversario in classifica.

Qui Arzignano — Il club vicentino si presenta con 7 punti in 5 giornate, frutto di 2 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte. I giallocelesti hanno segnato e subito lo stesso numero di reti (7 gol fatti e 7 subiti), mostrando qualche disattenzione difensiva ma anche la capacità di colpire nei momenti giusti. In casa restano imbattuti e cercheranno di sfruttare il sostegno del pubblico per dare continuità ai propri risultati.

Qui Alcione — La formazione milanese ha iniziato con solidità: 8 punti in classifica, frutto di 2 successi, 2 pari e 1 ko. L’attacco non è ancora esplosivo (4 reti segnate), ma la retroguardia ha concesso davvero poco (solo 3 gol subiti). Fuori casa, però, la squadra ha faticato a imporsi e dovrà dimostrare maggiore incisività per portare via un risultato positivo dal campo dell’Arzignano.

Arzignano-Alcione, probabili formazioni — ARZIGNANO (3-5-2): Manfrin, Rossoni, Milillo, Boffelli, Cariolato, Lakti, Chiarello, Moretti, Bernardi, Mattioli, Minesso. Allenatore: Giovanni Bianchini.

ALCIONE MILANO (4-3-1-2): Agazzi; Bertolotti, Pirola, Ciappellano, Scuderi; Bright, Invernizzi, Muroni; Pitou; Zamparo, Morselli. Allenatore: Giovanni Cusatis