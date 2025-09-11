derbyderbyderby streaming Arzignano-Giana Erminio: dove vedere la Serie C in Diretta tv e in Streaming LIVE

Diretta Tv e Streaming gratis

Arzignano-Giana Erminio: dove vedere la Serie C in Diretta tv e in Streaming LIVE

Arzignano-Giana Erminio: dove vedere la Serie C in Diretta tv e in Streaming LIVE - immagine 1
Arzignano-Giana Erminio, dallo Stadio Tommaso Dal Molin il 4° turno del Girone A di Serie C: info partita, diretta TV e Streaming gratis
Vincenzo Bellino
Vincenzo Bellino Redattore 

Dopo la sosta per le Nazionali ripartono i campionati, compreso quello di Serie C. Al “Tommaso Dal Molin” va in scena Arzignano-Giana Erminio, match valido per la quarta giornata del Girone A della terza lega professionistica italiana4 Due squadre che arrivano con motivazioni diverse ma con la stessa voglia di restare agganciate ai piani alti della classifica.

Dove vedere Arzignano-Giana Erminio in Diretta TV e in streaming LIVE

—  

ARZIGNANO GIANA ERMINIO DIRETTA TV STREAMING GRATIS SERIE C LIVE - Scopriamo dove vedere il match valido per la quarta giornata del Gruppo A di Serie C, Arzignano-Giana Erminio, in programma venerdì 12 settembre alle ore 20:30. La gara sarà visibileGRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365 per gli utenti già registrati.

Qui Arzignano

—  

La formazione di Bianchini ha iniziato con il piede giusto la stagione, conquistando due vittorie convincenti contro Virtus Verona e Union Brescia. L’ultimo turno, però, ha portato la prima battuta d’arresto, un 2-1 subito dal Vicenza nonostante il vantaggio iniziale firmato Cariolato. Con 6 punti e solo una lunghezza di distacco dalla vetta, i giallocelesti vogliono subito rialzarsi davanti al proprio pubblico.

Qui Giana Erminio

—  

La squadra di Espinal si presenta forte di un successo dal sapore speciale: la vittoria allo scadere contro la Pro Patria, griffata da Ballabio al 92’. Prima gioia stagionale dopo un pareggio e una sconfitta, che porta i biancazzurri a quota 4 punti. Un gruppo giovane e combattivo, pronto a dare continuità ai propri risultati e a mettere in difficoltà l’Arzignano.

Arzignano-Giana Erminio, probabili formazioni

—  

ARZIGNANO (probabile formazione): Manfrin, Rossoni, Milillo, Boffelli, Cariolato, Lakti, Chiarello, Moretti, Bernardi, Mattioli, Minesso. Allenatore: Massimo Bianchini

GIANA ERMINIO (probabile formazione): Zenti, Alborghetti, Piazza, Colombara, Albertini, Lamesta, Marotta, Berretta, Ruffini, Gabbiani, Capelli. Allenatore: Vinicio Espinal.

Leggi anche
EuroBasket, Germania-Finlandia: dove vedere la gara in diretta tv e in streaming LIVE
Troyes-Nancy: dove vedere il match di Ligue 2 in diretta TV e in streaming LIVE

© RIPRODUZIONE RISERVATA