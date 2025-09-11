Qui Arzignano

La formazione di Bianchini ha iniziato con il piede giusto la stagione, conquistando due vittorie convincenti contro Virtus Verona e Union Brescia. L’ultimo turno, però, ha portato la prima battuta d’arresto, un 2-1 subito dal Vicenza nonostante il vantaggio iniziale firmato Cariolato. Con 6 punti e solo una lunghezza di distacco dalla vetta, i giallocelesti vogliono subito rialzarsi davanti al proprio pubblico.