Dopo la sosta per le Nazionali ripartono i campionati, compreso quello di Serie C. Al “Tommaso Dal Molin” va in scena Arzignano-Giana Erminio, match valido per la quarta giornata del Girone A della terza lega professionistica italiana4 Due squadre che arrivano con motivazioni diverse ma con la stessa voglia di restare agganciate ai piani alti della classifica.
Scopriamo dove vedere il match valido per la quarta giornata del Gruppo A di Serie C, Arzignano-Giana Erminio, in programma venerdì 12 settembre alle ore 20:30.
Qui Arzignano—
La formazione di Bianchini ha iniziato con il piede giusto la stagione, conquistando due vittorie convincenti contro Virtus Verona e Union Brescia. L’ultimo turno, però, ha portato la prima battuta d’arresto, un 2-1 subito dal Vicenza nonostante il vantaggio iniziale firmato Cariolato. Con 6 punti e solo una lunghezza di distacco dalla vetta, i giallocelesti vogliono subito rialzarsi davanti al proprio pubblico.
Qui Giana Erminio—
La squadra di Espinal si presenta forte di un successo dal sapore speciale: la vittoria allo scadere contro la Pro Patria, griffata da Ballabio al 92’. Prima gioia stagionale dopo un pareggio e una sconfitta, che porta i biancazzurri a quota 4 punti. Un gruppo giovane e combattivo, pronto a dare continuità ai propri risultati e a mettere in difficoltà l’Arzignano.
Arzignano-Giana Erminio, probabili formazioni—
ARZIGNANO (probabile formazione): Manfrin, Rossoni, Milillo, Boffelli, Cariolato, Lakti, Chiarello, Moretti, Bernardi, Mattioli, Minesso. Allenatore: Massimo Bianchini
GIANA ERMINIO (probabile formazione): Zenti, Alborghetti, Piazza, Colombara, Albertini, Lamesta, Marotta, Berretta, Ruffini, Gabbiani, Capelli. Allenatore: Vinicio Espinal.
