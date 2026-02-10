Lo streaming gratis della gara di campionato Arzignano-Trento: la partita in diretta tv live grazie a Sisal, Lottomatica e Goldbet

Carmine Panarella 10 febbraio 2026 (modifica il 10 febbraio 2026 | 10:02)

Il Girone A di Serie C propone una sfida interessante allo stadio Dal Molin, dove Arzignano e Trento si affrontano mercoledì 11 febbraio alle ore 20:30. I padroni di casa sono dodicesimi con 30 punti e cercano un risultato positivo per avvicinarsi alla zona playoff, mentre gli ospiti occupano il settimo posto a quota 38 e puntano a consolidare la propria posizione nelle zone alte della classifica. Gli otto punti di distanza non chiudono il discorso: il confronto si annuncia equilibrato e legato alla gestione dei momenti chiave.

Hai tre possibilità per guardare Arzignano-Trento in streaming gratis:

Dove vedere Arzignano-Trento in diretta TV e streaming LIVE — La partita è disponibile in diretta streaming per tutti gli utenti registrati su Sisal, Lottomatica e Goldbet. È sufficiente mantenere il conto attivo per accedere alla visione dell’incontro e seguire il match live, con statistiche aggiornate in tempo reale su squadre e giocatori.

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Sisal

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi in streaming su Lottomatica

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi in streaming su Goldbet

Per seguire lo streaming è sufficiente:

Registrarsi o accedere a Sisal, Lottomatica o Goldbet

Mantenere il conto attivo

Cercare Arzignano-Trento nel palinsesto Live

Il momento delle due squadre — L’Arzignano, dodicesimo con 30 punti, sta vivendo una stagione di equilibrio, con l’obiettivo di restare agganciato alla parte sinistra della classifica. La squadra di Giuseppe Bianchini punta sulla compattezza e sull’organizzazione difensiva, cercando soprattutto in casa di costruire risultati attraverso intensità e attenzione tattica.

Il Trento, settimo a quota 38, arriva a questo appuntamento con maggiore serenità. La formazione guidata da Luca Tabbiani ha mostrato continuità di rendimento e un buon equilibrio tra i reparti, elementi che le permettono di guardare con ambizione alla zona playoff.

Le probabili formazioni di Arzignano-Trento — L’Arzignano dovrebbe confermare il 5-3-2, un assetto prudente pensato per proteggere la linea difensiva e ridurre gli spazi centrali, affidandosi poi alle ripartenze e al lavoro delle due punte.

Il Trento risponde con il 4-3-3, modulo che garantisce ampiezza e presenza offensiva sugli esterni, mantenendo equilibrio grazie a un centrocampo a tre capace di sostenere entrambe le fasi di gioco.

Arzignano (5-3-2): Manfrin, Bernardi, Boffelli, Milillo, Rossoni, Cariolato, Damiani, Bianchi, Lakti, Mattioli, Minesso. Allenatore: Giuseppe Bianchini

Trento (4-3-3): Tommasi, Triacca, Fiamozzi, Cappelletti, Meconi, Giannotti, Fossati, Aucelli, Dalmonte, Pellegrini, Capone. Allenatore: Luca Tabbiani