Il Girone A di Serie C propone una sfida interessante allo stadio Dal Molin, dove Arzignano e Trento si affrontano mercoledì 11 febbraio alle ore 20:30. I padroni di casa sono dodicesimi con 30 punti e cercano un risultato positivo per avvicinarsi alla zona playoff, mentre gli ospiti occupano il settimo posto a quota 38 e puntano a consolidare la propria posizione nelle zone alte della classifica. Gli otto punti di distanza non chiudono il discorso: il confronto si annuncia equilibrato e legato alla gestione dei momenti chiave.
La partita è disponibile in diretta streaming
Il momento delle due squadre—
L’Arzignano, dodicesimo con 30 punti, sta vivendo una stagione di equilibrio, con l’obiettivo di restare agganciato alla parte sinistra della classifica. La squadra di Giuseppe Bianchini punta sulla compattezza e sull’organizzazione difensiva, cercando soprattutto in casa di costruire risultati attraverso intensità e attenzione tattica.
Il Trento, settimo a quota 38, arriva a questo appuntamento con maggiore serenità. La formazione guidata da Luca Tabbiani ha mostrato continuità di rendimento e un buon equilibrio tra i reparti, elementi che le permettono di guardare con ambizione alla zona playoff.
Le probabili formazioni di Arzignano-Trento—
L’Arzignano dovrebbe confermare il 5-3-2, un assetto prudente pensato per proteggere la linea difensiva e ridurre gli spazi centrali, affidandosi poi alle ripartenze e al lavoro delle due punte.
Il Trento risponde con il 4-3-3, modulo che garantisce ampiezza e presenza offensiva sugli esterni, mantenendo equilibrio grazie a un centrocampo a tre capace di sostenere entrambe le fasi di gioco.
Arzignano (5-3-2): Manfrin, Bernardi, Boffelli, Milillo, Rossoni, Cariolato, Damiani, Bianchi, Lakti, Mattioli, Minesso. Allenatore: Giuseppe Bianchini
Trento (4-3-3): Tommasi, Triacca, Fiamozzi, Cappelletti, Meconi, Giannotti, Fossati, Aucelli, Dalmonte, Pellegrini, Capone. Allenatore: Luca Tabbiani
