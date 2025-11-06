Lo streaming gratis della gara di campionato Ascoli-Gubbio: la partita di Serie C in diretta tv live grazie a Bet365

6 novembre 2025

La Serie C propone una sfida interessante tra due squadre con obiettivi diversi. Ascoli e Gubbio si affrontano venerdì 7 novembre alle ore 20:30 in un match valido per il Girone B, con i padroni di casa in piena corsa per la promozione diretta e gli ospiti alla ricerca di punti per restare in zona playoff. Vuoi assistere alla gara? Puoi guardare gratuitamente Ascoli-Gubbio in streaming live su Bet365 in modo semplice e immediato. Per scoprire come fare, continua a leggere l’articolo.

La diretta è gratuita per tutti gli utenti registrati su Bet365, con accesso anche alle statistiche in tempo reale su squadre e giocatori, ideali per analizzare ogni aspetto dell'incontro.

Il momento delle due squadre — L’Ascoli sta vivendo un ottimo momento di forma e punta con decisione alla vetta della classifica. La formazione di Francesco Tomei è terza con 27 punti, forte di una difesa solida e di un rendimento interno costante che la rende una delle squadre più competitive del girone.

Il Gubbio, invece, si trova all’ottavo posto con 17 punti e vuole dare continuità ai propri risultati per restare agganciato alla zona playoff. La squadra di Domenico Di Carlo proverà a mettere in difficoltà l’Ascoli con organizzazione tattica e ripartenze veloci.

Le probabili formazioni di Ascoli-Gubbio — L’Ascoli dovrebbe confermare il 4-4-2 con cui ha trovato equilibrio e risultati, mentre il Gubbio si affiderà al 3-5-2, schema che garantisce densità in mezzo al campo e libertà d’inserimento ai quinti. Molto probabile che siano i padroni di casa a fare la partita, con gli ospiti in attesa di trovare il varco giusto.

Ascoli (4-4-2): Vitale, Alagna, Curado, Rizzo, Pagliai, Damiani, Brentan, D’Uffizi, Pinna, Silipo, Chakir. Allenatore: Francesco Tomei

Gubbio (3-5-2): Bagnolini, Di Bitonto, Signorini, Bruscaglia, Tentardini, Hraiech, Carraro, Rosaia, Zallu, La Mantia, Tommasini. Allenatore: Domenico Di Carlo

Non perdere l’occasione di seguire Ascoli-Gubbio in diretta streaming gratis su Bet365. Accedi alla piattaforma, seleziona il match dal palinsesto e vivi tutte le emozioni della Serie C. Non perderti nemmeno un minuto di Ascoli-Gubbio in streaming live gratis su Bet365.