Ascoli-Livorno: dove vedere gratuitamente la sfida di Serie C

Ascoli–Livorno si presenta come un confronto ad alta difficoltà per gli amaranto, chiamati a confermare i recenti progressi su uno dei campi più impegnativi del girone

Stefano Sorce 30 gennaio - 01:47

La 24ª giornata di Serie C Girone B mette di fronte Ascoli-Livorno venerdì 30 gennaio alle ore 20:30 allo stadio Del Duca. Una gara dal coefficiente di difficoltà elevatissimo per gli amaranto, attesi da una trasferta complicata contro una delle squadre più ambiziose del campionato. I padroni di casa occupano le prime posizioni della classifica, mentre il Livorno arriva con rinnovata fiducia dopo due successi consecutivi.

Dove vedere Ascoli-Livorno in diretta tv e streaming — Gli utenti registrati su Sisal, Goldbet e Lottomatica avranno la possibilità di seguire la gara in streaming live. Dopo aver creato l’account ed effettuato un primo deposito di almeno 10 euro, l’incontro sarà visibile direttamente nel palinsesto live. La diretta sarà disponibile su dispositivi mobili e desktop, senza procedure complesse. Durante il match sarà possibile consultare dati, numeri e aggiornamenti in tempo reale.

Il momento delle due squadre — L’Ascoli, dal canto suo, continua a confermarsi tra le squadre più solide del campionato. Terzo in classifica, il club marchigiano è stato costruito con l’obiettivo dichiarato di lottare per il salto di categoria e mantiene un rendimento costante, soprattutto nelle gare casalinghe. Il Del Duca resta un campo complicato per chiunque, e i bianconeri partono con i favori del pronostico.

Il Livorno vive uno dei momenti migliori della stagione. Le vittorie contro Guidonia e Vis Pesaro hanno permesso agli amaranto di allontanarsi dalla zona playout e di riavvicinarsi sensibilmente all’area playoff. Un doppio successo che ha restituito fiducia e consapevolezza, ma che ora viene messo alla prova da una trasferta tra le più difficili dell’intero girone, per di più senza il supporto del pubblico al seguito.

Le probabili formazioni di Ascoli-Livorno — Il Livorno dovrebbe affidarsi a Seghetti in porta, con Mawete, Noce, Baldi e Haveri (favorito) in difesa. A centrocampo confermato il terzetto Luperini–Hamlili–Marchesi, mentre Peralta è in vantaggio per agire sulla trequarti alle spalle della coppia offensiva Dionisi–Di Carmine.

L’Ascoli dovrebbe schierare Vitale tra i pali, difesa a quattro con Alagna, Curado, Nicoletti e Guiebre. In mediana spazio a Damiani e Milanese, con Silipo, Rizzo Pinna e D’Uffizi a supporto di Gori come punta centrale.

Ascoli (4-2-3-1): Vitale; Alagna, Curado, Nicoletti, Guiebre; Damiani, Milanese; Silipo, Rizzo Pinna, D’Uffizi; Gori.

Livorno (4-3-1-2): Seghetti; Mawete, Noce, Baldi, Haveri; Luperini, Hamlili, Marchesi; Peralta; Dionisi, Di Carmine.ù

