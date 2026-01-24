Il Girone B di Serie C propone allo stadio Del Duca una sfida dal peso specifico molto diverso per le due squadre in campo: Ascoli e Perugia si affrontano domenica 25 gennaio alle ore 14:30, con obiettivi di classifica opposti ma ugualmente urgenti. I bianconeri marchigiani vogliono restare agganciati al treno di testa, mentre gli umbri sono chiamati a una reazione per allontanarsi dalla zona calda.
La partita sarà visibile in streaming gratuito su Sisal, Lottomatica e Goldbet.
Il momento delle due squadre—
L’Ascoli, terzo a 37 punti, sta disputando una stagione di alto livello e resta pienamente coinvolto nella corsa alle prime posizioni. La squadra allenata da Francesco Tomei ha mostrato equilibrio tra fase offensiva e solidità difensiva, facendo del Del Duca un punto di forza fondamentale per il proprio cammino.
Situazione decisamente più complicata per il Perugia, diciassettesimo a 19 punti, che naviga nelle zone basse della classifica e ha bisogno di risultati per invertire la tendenza. Il gruppo guidato da Piero Braglia è chiamato a una prova di carattere contro un avversario di valore superiore, cercando punti preziosi per la salvezza.
Le probabili formazioni di Ascoli-Perugia—
L’Ascoli dovrebbe affidarsi al collaudato 4-4-2, puntando su compattezza, ampiezza sulle corsie e sulla fisicità del reparto offensivo. Il Perugia risponde con il 3-5-2, modulo pensato per irrobustire il centrocampo e proteggere la difesa, cercando di colpire in transizione e sulle palle inattive.
Ascoli (4-4-2): Vitale, Alagna, Curado, Rizzo, Pagliai, Damiani, Brentan, D'Uffizi, Pinna, Silipo, Chakir. Allenatore: Francesco Tomei
Perugia (3-5-2): Gemello, Nwanege, Riccardi, Tozzuolo, Giraudo, Tumbarello, Megelaitis, Giunti, Calapai, Montevago, Giardino. Allenatore: Piero Braglia
