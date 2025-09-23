Martedì 23 settembre (calcio d’inizio ore 20:45) il Cino e Lillo Del Duca ospiterà Ascoli-Pineto, match valido per la sesta giornata del Gruppo B di Serie C. I padroni di casa non possono assolutamente fallire l’appuntamento con i...

Vincenzo Bellino Redattore 23 settembre - 03:57

Martedì 23 settembre (calcio d'inizio ore 20:45) il Cino e Lillo Del Duca ospiterà Ascoli-Pineto, match valido per la sesta giornata del Gruppo B di Serie C. I padroni di casa non possono assolutamente fallire l'appuntamento con i tre punti se vorranno consolidare la propria posizione tra le prime della classe; gli ospiti però vogliono riscattare la sconfitta rimediata nello scorso fine settimana con la Juventus Next Gen.

Ascoli-Pineto: dove vedere la Serie C in Diretta LIVE e in Streaming — ASCOLI PINETO SERIE C DIRETTA LIVE STREAMING - Con Bet365 puoi seguire Ascoli-Pineto GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365 in maniera semplice e immediata. La diretta è gratuita per tutti gli utenti registrati: ti basta creare un nuovo account tramite il link dedicato, versare un deposito minimo di 5 euro e avrai subito accesso non solo a tutte le partite inserite nel vasto palinsesto di Bet365, ma anche a un pacchetto completo di statistiche aggiornate in tempo reale su squadre e calciatori, ideale per approfondire ogni dettaglio della sfida.

Un’occasione imperdibile per vivere il grande spettacolo della Serie C direttamente dal tuo dispositivo, ovunque tu sia. Registrati subito su Bet365, attiva il tuo conto e guarda gratis Ascoli-Pineto in diretta streaming. La partita, in programma martedì 23 settembre alle ore 20:45, sarà trasmessa anche su Sky Sport Calcio, Sky Sport (canale 251), Now e sulle rispettive app SkyGo e NowTv.

Qui Ascoli — L’Ascoli si presenta all’appuntamento in grande forma, con un cammino quasi perfetto che le ha permesso di collezionare 11 punti in classifica e issarsi al terzo posto. La squadra di Francesco Tomei ha mostrato una solidità difensiva impressionante, riuscendo a mantenere inviolata la porta in tutte le gare disputate. La vittoria netta contro il Livorno ha ulteriormente rafforzato morale e concentrazione, rendendo la squadra un avversario temibile per chiunque.

Qui Pineto — Rendimento solido, ma leggermente altalenante quello del Pineto di mister Ivan Tisci che occupa la quinta posizione con otto punti all'attivo, tre in meno dell'Ascoli. Dimostrare che il ko con la Juventus è solamente un incidente di percorso, sarà questo l'obiettivo della compagine ospite al Del Duca. Voltare pagina per tentare l'aggancio in classifica.

Ascoli-Pineto, probabili formazioni — ASCOLI (4-2-3-1): Vitale; Alagna, Curado, Nicoletti, Guiebre; Damiani, Corradini; Del Sole, D'Uffizi, Oviszach; Gori. Allenatore: Francesco Tomei

PINETO (4-3-3): Tonti; Baggi, Postiglione, Capomaggio, Borsoi; Germinario, Lombardi, Schirone; Pellegrino, D’Andrea, Bruzzaniti. Allenatore: Ivan Tisci.