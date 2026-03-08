La Serie C col suo Girone B propone un confronto di alta classifica tra Ascoli e Ravenna, in programma lunedì 9 marzo alle ore 20:30. I padroni di casa sono secondi a 59 punti, determinati a consolidare il podio, mentre il Ravenna segue a ruota con 57 punti, pronto a fare risultato in trasferta.
La sfida sarà visibile senza costi aggiuntivi per gli utenti registrati su Sisal, Lottomatica e Goldbet. Attivando un conto o effettuando una scommessa, si ottiene l’accesso allo streaming della partita e a statistiche aggiornate in tempo reale su squadre e giocatori.
Il momento delle due squadre—
L’Ascoli di Francesco Tomei scende in campo con un 4-4-2 equilibrato: difesa compatta, centrocampo dinamico e attacco formato da Silipo e Chakir pronto a finalizzare le occasioni create dalle corsie laterali.
Il Ravenna, allenato da Marco Marchionni, risponde con un 3-5-2 aggressivo: Lonardi e Tenkorang guideranno il centrocampo, mentre Rrapaj e Spini agiranno come terminali offensivi, puntando sulle ripartenze veloci.
Le probabili formazioni di Ascoli-Ravenna—
Difesa a quattro per i padroni di casa, che si affidano a due punte per cercare di dialogare maggiormente nella trequarti avversaria dopo aver allargato il gioco. Strategia differente per gli ospiti, che invece optano per un centrale difensivo più due braccetti e un centrocampo a tre con due esterni larghi per cercare di occupare maggiormente il terreno di gioco.
Ascoli (4-4-2): Vitale, Alagna, Curado, Rizzo, Pagliai, Damiani, Brentan, D'Uffizi, Pinna, Silipo, Chakir. Allenatore: Francesco Tomei
Ravenna (3-5-2): Anacoura, Donati, Bianconi, Solini, Pozzo, Lonardi, Tenkorang, Rossetti, Rrapaj, Spini, Luciani. Allenatore: Marco Marchionni
