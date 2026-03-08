derbyderbyderby streaming Ascoli-Ravenna diretta tv live: formazioni e streaming gratis della partita

La diretta streaming

Ascoli-Ravenna diretta tv live: formazioni e streaming gratis della partita

Ascoli-Ravenna diretta tv live: formazioni e streaming gratis della partita - immagine 1
Lo streaming gratis della gara di campionato Ascoli-Ravenna: la partita in diretta tv live grazie a Sisal, Lottomatica e Goldbet
Carmine Panarella
Carmine Panarella

La Serie C col suo Girone B propone un confronto di alta classifica tra Ascoli e Ravenna, in programma lunedì 9 marzo alle ore 20:30. I padroni di casa sono secondi a 59 punti, determinati a consolidare il podio, mentre il Ravenna segue a ruota con 57 punti, pronto a fare risultato in trasferta.

Hai tre possibilità per guardare la diretta tv live della partita Ascoli-Ravenna in streaming gratis:

CLICCA QUI PER VEDERE LA DIRETTA TV LIVE GRATIS DI ASCOLI-RAVENNA SU SISAL

GUARDA ORA LO STREAMING GRATIS DI ASCOLI-RAVENNA SU LOTTOMATICA

VUOI VEDERE LA DIRETTA STREAMING GRATIS DI ASCOLI-RAVENNA SU GOLDBET? CLICCA QUI

Dove vedere Ascoli-Ravenna in diretta TV e streaming LIVE

—  

La sfida sarà visibile senza costi aggiuntivi per gli utenti registrati su Sisal, Lottomatica e Goldbet. Attivando un conto o effettuando una scommessa, si ottiene l’accesso allo streaming della partita e a statistiche aggiornate in tempo reale su squadre e giocatori.

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Sisal

streaming live
Streaming Live Gratis

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi in streaming su Lottomatica

Partite in streaming live
Partite in streaming live

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi in streaming su Goldbet

Live Streaming
Live Streaming

Per seguire lo streaming è sufficiente:

  • Registrarsi o accedere a Sisal, Lottomatica o Goldbet

  • Mantenere il conto attivo oppure effettuare una scommessa

  • Cercare Ascoli-Ravenna nel palinsesto Live

    • Il momento delle due squadre

    —  

    L’Ascoli di Francesco Tomei scende in campo con un 4-4-2 equilibrato: difesa compatta, centrocampo dinamico e attacco formato da Silipo e Chakir pronto a finalizzare le occasioni create dalle corsie laterali.

    Il Ravenna, allenato da Marco Marchionni, risponde con un 3-5-2 aggressivo: Lonardi e Tenkorang guideranno il centrocampo, mentre Rrapaj e Spini agiranno come terminali offensivi, puntando sulle ripartenze veloci.

    Le probabili formazioni di Ascoli-Ravenna

    —  

    Difesa a quattro per i padroni di casa, che si affidano a due punte per cercare di dialogare maggiormente nella trequarti avversaria dopo aver allargato il gioco. Strategia differente per gli ospiti, che invece optano per un centrale difensivo più due braccetti e un centrocampo a tre con due esterni larghi per cercare di occupare maggiormente il terreno di gioco.

    Ascoli (4-4-2): Vitale, Alagna, Curado, Rizzo, Pagliai, Damiani, Brentan, D'Uffizi, Pinna, Silipo, Chakir. Allenatore: Francesco Tomei

    Ravenna (3-5-2): Anacoura, Donati, Bianconi, Solini, Pozzo, Lonardi, Tenkorang, Rossetti, Rrapaj, Spini, Luciani. Allenatore: Marco Marchionni

    Guarda ora Ascoli-Ravenna in diretta streaming gratis su Sisal.

    Vuoi vedere Ascoli-Ravenna gratuitamente in diretta TV live su Lottomatica? Clicca qui.

    Per seguire lo streaming gratis di Ascoli-Ravenna, è sufficiente registrarsi su Goldbet tramite il link dedicato.

    Leggi anche
    Monopoli-Casarano, streaming della partita: dove vederla, diretta tv live gratis
    Pescara-Bari, dove vedere la partita in diretta televisiva e streaming LIVE

    © RIPRODUZIONE RISERVATA