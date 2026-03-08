La Serie C col suo Girone B propone un confronto di alta classifica tra Ascoli e Ravenna , in programma lunedì 9 marzo alle ore 20:30. I padroni di casa sono secondi a 59 punti, determinati a consolidare il podio, mentre il Ravenna segue a ruota con 57 punti, pronto a fare risultato in trasferta.

Dove vedere Ascoli-Ravenna in diretta TV e streaming LIVE

La sfida sarà visibile senza costi aggiuntivi per gli utenti registrati su Sisal, Lottomatica e Goldbet. Attivando un conto o effettuando una scommessa, si ottiene l’accesso allo streaming della partita e a statistiche aggiornate in tempo reale su squadre e giocatori.