Tutto pronto per Ascoli-Sambenedettese: scopri dove guardare la partita in diretta live tv e in streaming gratis con Bet365

Carmine Panarella 25 ottobre 2025 (modifica il 25 ottobre 2025 | 10:06)

Il girone B di Serie C ci propone domenica 26 ottobre alle ore 14:30 la sfida tra Ascoli e Sambenedettese: si tratta di un match che vede i padroni di casa grandi favoriti, perché entrambe le squadre sono in cerca di punti importanti. Vuoi assistere alla gara? Con Bet365 puoi GUARDARE GRATUITAMENTE ASCOLI-SAMBENEDETTESE IN STREAMING LIVE SU BET365 in modo semplice e immediato. Per scoprire come fare continua a leggere l’articolo.

Dove vedere Ascoli-Sambenedettese in diretta TV e in streaming LIVE — La diretta è gratuita per tutti gli utenti registrati: basta aprire un nuovo conto tramite il link dedicato, effettuare un deposito minimo di 5 euro e avrai subito accesso non soltanto a tutti i match previsti dal ricco palinsesto di Bet365, ma anche alle statistiche in tempo reale su squadre e giocatori, perfette per analizzare ogni dettaglio dell’incontro. Si tratta di un’occasione unica per gustarti la grande sfida della Serie C direttamente dal tuo dispositivo, ovunque tu sia.

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi in streaming su Bet365

Per accedere allo streaming è sufficiente:

Registrarsi o accedere al proprio conto Bet365;

Avere un saldo attivo o aver effettuato una scommessa nelle ultime 24 ore

Cercare “Ascoli-Sambenedettese” nella sezione Live Streaming

È possibile registrarsi ora su Bet365, attivare il conto e guardare gratis Ascoli-Sambenedettese in diretta live. Il match, in programma domenica 26 ottobre alle ore 14:30 sarà visibile sulla piattaforma a cui è possibile registrarsi in pochi passaggi, oltre che su Sky Sport al canale 254.

Il momento delle due squadre — Ascoli e Sambenedettese si affrontano in una sfida chiave per la parte alta della classifica. L’Ascoli è secondo con 27 punti, cercando di mantenere il ritmo della capolista, mentre la Sambenedettese occupa il nono posto con 14 punti, tentando di risalire per inserirsi nella zona playoff. La partita si preannuncia intensa, con l’Ascoli favorita ma con la Sambenedettese pronta a sfruttare eventuali spazi per far male.

Le probabili formazioni di Ascoli-Sambenedettese — L’Ascoli di disporrà col 4-2-3-1 con una linea difensiva equilibrata e due centrocampisti centrali pronti a gestire il possesso, mentre i trequartisti agiranno dietro l’unica punta per creare occasioni. La Sambenedettese, con il 3-4-3, punterà su ripartenze veloci e sulla dinamica dei tre attaccanti per sorprendere la difesa avversaria.

Ascoli (4-2-3-1): Vitale; Alagna, Curado, Nicoletti, Guiebre; Milanese, Damiani; Silipo, Pinna, D'Uffizi; Gori. Allenatore: Francesco Tomei

Sambenedettese (3-4-3): Orsini; Tosi, Pezzola, Zini; Candellori, Bongelli, Touré, Zoboletti; Touré, Eusepi, Konate. Allenatore: Ottavio Palladini

Non perdere l’occasione diseguire Ascoli-Sambenedettese in diretta streaming gratis su Bet365. Accedi alla piattaforma, seleziona il match dal palinsesto e vivi tutte le emozioni della Serie C. Non perderti nemmeno un minuto di Ascoli-Sambenedettese in streaming live gratis su Bet365.