Dove vedere Brescia-Ascoli in diretta tv e streaming gratis

Dopo un importante cammino, l'Ascoli può coronare il suo sogno di ritornare in Serie B. Restano soltanto due partite che si oppongono tra la squadra emiliana e la promozione, che saranno contro il Brescia nella prossima settimana. Il match d'andata è previsto il 2 maggio alle 21:00, mentre la gara di ritorno sarà il 7 tra le mura amiche. Per scoprire dove vedere la prima sfida senza perdere neanche un minuto, continua a leggere l'articolo.

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Il momento dell'Ascoli

Dopo aver disputato un ottimo, quanto lungo, campionato di Serie C, la squadra di Tomei ha iniziato il suo percorso nei playoff direttamente dai quarti di finale. In questo round ha affrontato il Potenza, vincendo non senza difficoltà per il risultato complessivo di 0-1. In semifinale, però, la musica è cambiata ed ha suonato in modo completamente diverso: la formazione di Tomei ha inflitto una punizione severissima al Catania, tra le principali candidate per il raggiungimento della finale playoff. Con una gara dominata 4-0, non è bastata la vittoria dei siciliani al ritorno per strappare il pass. Con questi risultati, l'Ascoli si presenta alla sfida contro i Brescia.

La probabile formazione dell'Ascoli

L'Ascoli scenderà in campo con il 4-2-3-1. Modulo utilizzato per la maggiore in questa stagione, che ha portato risultati importanti. Una difesa a quattro e due centrocampisti a supporto della difesa, con un tridente pronto a dare una mano in fase offensiva all'unico attaccante di ruolo, che sarà per l'occasione Chakr.

Ascoli (4-2-3-1): Vitale; Alagna, Curado, Rizzo, Guiebre; Milanese, Damiani; Del Sole, Rizzo Pinna, D'Uffizi; Chakr. All. Tomei.

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