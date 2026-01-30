Aston Villa-Brentford, dove vederla in diretta TV e streaming

Aston Villa-Brentford apre la 24ª giornata di Premier League: Villans secondi e imbattibili in casa, Bees pronti a sfidare i pronostici. Calcio d'inizio domenica 1° febbraio, ore 15 italiane

Domenica l'Aston Villa aspetta il Brentford per il match valido per la 24^ giornata di Premier League. I Villains sono al secondo posto in classifica con 46 punti, a pari merito con il Manchester City e indietro di sole quattro lunghezze dall'Arsenal capolista. Il loro prossimo ostacolo, però, sono i Bees, ottavi e a soli 4 punti di distanza dal Chelsea, quinto. L'appuntamento fatidico è domenica 1° febbraio 2026 al Villa Park, calcio d'inizio fissato per le ore 15:00 italiane.

Se, nella prima parte della stagione, tutto in Premier League sembrava ancora aperto a colpi di scena e infiniti sorpassi, ora è arrivato il momento di fare sul serio. Vincere in casa dell'Aston Villa è praticamente impossibile. Ma nel calcio non bisogna mai dire mai, e il Brentford avrebbe tutti i motivi per tentare l'impresa.

Dove vedere Aston Villa-Brentford in diretta TV e streaming gratis Aston Villa-Brentford, in programma domenica 1° febbraio 2026 alle ore 15:00, è un incontro valido per la 24^ giornata di Premier League. La partita sarà disponibile per gli abbonati in diretta TV su Sky Sport Arena e in streaming su Sky Go e sulla piattaforma live e on demand NOW.

Aston Villa-Brentford, come arrivano le due squadre L'Aston Villa di Unai Emery si presenta in buona forma, fiduciosi dalla recente vittoria per 2-0 sul difficile campo di Newcastle, che ha interrotto la striscia negativa di due partite senza i tre punti in trasferta. Sotto la guida di Emery, i Villains hanno portato a casa 8 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte, conquistando 25 punti su 33. Nelle ultime cinque partite, i padroni di casa hanno totalizzato 1 pareggio, 2 vittorie e 2 sconfitte. I 35 gol fatti contro i 25 subiti denotano l'assetto aggressivo della squadra in fase di attacco, ma tradiscono anche qualche piccola crepa in fase difensiva.

Nell'altra metà campo, i Bees arrivano a Birmingham desiderosi di rimediare ai recenti KO subiti, per 2-0, rispettivamente contro Chelsea e Nottingham Forest, ma comunque ancora in per un posto in Europa. Con 1 pareggio, 2 vittorie e 2 sconfitte nelle ultime cinque partite, si confermano un avversario da non sottovalutare. Curioso il dato sulle reti: il Brentford ha realizzato 35 reti, subendone però 32. Lo scontro, quindi, si preannuncia interessante.

Le probabili formazioni di Aston Villa-Brentford — Aston Villa (4-2-3-1): Martinez; Cash, Konsa, Torres, Maatsen; Onana, Tielemans; Sancho, Rogers, Buendia; Watkins. All: Unai Emery

Brentford (4-2-3-1): Kelleher; Kayode, Ajer, Collins, Henry; Yarmolyuk, Janelt; Jensen, Damsgaard, Schade, Thiago. All: Keith Andrews