Asvel-Valencia: diretta TV e streaming LIVE del match

Due mine vaganti di questa Eurolega si sfidano in questo mercoledì di coppa. I francesi leggermente favoriti sugli spagnoli

Michele Massa 1 ottobre 2025 (modifica il 1 ottobre 2025 | 11:28)

Il momento delle due squadre — L’Asvel ha mostrato un rendimento piuttosto incostante nelle ultime uscite, alternando vittorie e sconfitte: nelle ultime cinque gare sono arrivate solo due vittorie. L’ultimo incontro, concluso con un successo, lascia intravedere un possibile segnale di ripresa dopo una serie di tre ko consecutivi. In attacco la squadra viaggia su una media di poco superiore agli 80 punti a partita, anche se la fase difensiva non sempre si dimostra solida. Il punto di forza principale rimane il gioco vicino a canestro. Da evidenziare inoltre il buon rendimento interno: in sette delle ultime otto partite casalinghe sono stati messi a referto più di 83 punti.

Sul fronte Eurolega, però, i margini di orgoglio sono ridotti: stagione dopo stagione l’Asvel non riesce a centrare i playoff e anche nella prossima edizione rischia di figurare tra gli outsider. La partenza del leader indiscusso della scorsa annata, Theo Maledon, ha lasciato un vuoto che non è stato colmato, poiché i sostituti non hanno lo stesso talento. A complicare la situazione c’è l’età avanzata di altri giocatori chiave come De Colo, Lighty e Jackson, tutti ormai oltre i 30 anni. Con queste premesse, competere ad alti livelli in Eurolega appare un obiettivo poco realistico.

I probabili quintetti di Asvel-Valencia — Asvel: Nate Wolters, Nando De Colo, Timothé Luwawu-Cabarrot, Amine Noua, Youssoupha Fall

Valencia Basket: Chris Jones, Jared Harper, Semi Ojeleye, Jaime Pradilla, Kyle Alexander