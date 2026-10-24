L’Atalanta cerca una risposta alla sconfitta contro il Milan, mentre il Frosinone arriva dal successo sul Sassuolo
La rimonta sfiorata a San Siro ha lasciato all’Atalanta una reazione dalla quale ripartire, ma anche la necessità di cambiare approccio. A Bergamo arriva un Frosinone che ha già raccolto quattro punti in più dei nerazzurri e vuole prolungare un avvio sorprendente. Atalanta-Frosinone si gioca domenica 25 ottobre alle 15 alla New Balance Arena, nell’ottava giornata di Serie A. VUOI VEDERE UNA PARTITA IN STREAMING? SCOPRI SUBITO LE DIRETTE SU BET365.
La squadra di Maurizio Sarri è undicesima con nove punti, mentre i ciociari occupano il sesto posto a quota 13. Il successo per 4-2 sul Sassuolo ha dato ulteriore fiducia alla formazione di Massimiliano Alvini, attesa da una trasferta importante per misurare le proprie ambizioni. Prima della partita puoi CONSULTARE LE DIRETTE SPORTIVE DI GOLDBET, SCOPRIRE GLI EVENTI LIVE SU LOTTOMATICA oppure CONTROLLARE GLI APPUNTAMENTI IN PROGRAMMA SU VINCITÙ.
Dove vedere Atalanta-Frosinone: orario, diretta e telecronacaAtalanta-Frosinone è in programma domenica 25 ottobre 2026 alle 15 alla New Balance Arena di Bergamo. La partita sarà trasmessa in diretta esclusiva su DAZN, con la telecronaca di Edoardo Testoni e il commento tecnico di Hernanes. Sarà possibile seguirla sul televisore attraverso l’app DAZN per smart TV e dispositivi compatibili. La diretta streaming sarà disponibile anche da computer, smartphone e tablet, accedendo al sito o all’app con un abbonamento che includa l’incontro.
Atalanta, la reazione contro il Milan deve diventare continuitàIl 3-2 subito contro il Milan ha portato all’Atalanta la quarta sconfitta in sette giornate. Una partita iniziata male, con tre reti incassate nella prima ora, e riaperta soltanto quando i nerazzurri sono riusciti ad aumentare intensità e presenza offensiva. I gol di Gaetano e Krstovic hanno rimesso in discussione il risultato, prima dell’occasione mancata da Zappacosta per il possibile pareggio. La reazione finale non è bastata per raccogliere punti, ma ha mostrato una squadra più incisiva rispetto alla prima parte dell’incontro. Sarri ha individuato nella scarsa intensità del pressing iniziale una delle principali difficoltà, sottolineando invece il contributo positivo dei giocatori entrati dalla panchina. Contro il Frosinone servirà trovare quel livello di partecipazione fin dai primi minuti.
Il bilancio di campionato, con tre vittorie e quattro sconfitte, racconta un rendimento senza mezze misure. I dieci gol segnati e undici subiti indicano la necessità di migliorare l’equilibrio, oltre alla capacità di sfruttare le occasioni. In attacco resta aperto il confronto tra Krstovic e Scamacca. Alle spalle della punta sono indicati Elmas, De Ketelaere e Rowe, mentre Gaetano si candida per affiancare Éderson a centrocampo.
Frosinone, Raimondo e Calò trascinano la squadra di AlviniIl 4-2 contro il Sassuolo ha confermato il buon momento del Frosinone, protagonista di una partita giocata con intensità e coraggio. La copertina è andata ad Antonio Raimondo, autore della sua prima tripletta in Serie A. Accanto al centravanti si è distinto Calò, capace di incidere con un gol e un assist. Un contributo importante per una squadra che ha raggiunto la quarta vittoria in campionato e si presenta a Bergamo con una classifica superiore alle aspettative iniziali.
Alvini ha richiamato il lavoro che sostiene questo rendimento: aggressività, disponibilità nei duelli e volontà di prendere l’iniziativa. Un atteggiamento che può esporre a qualche rischio, ma che finora ha permesso ai ciociari di mettere in difficoltà diversi avversari. Contro l’Atalanta il Frosinone proverà a conservare la propria identità. Raimondo sarà il riferimento offensivo, sostenuto da Ghedjemis, Schmid e Kvernadze. In mezzo sono attesi Masini e Calò, chiamati a collegare il recupero del pallone alla costruzione dell’azione.
La chiave tattica: De Ketelaere tra le linee, Frosinone pronto ad aggredireIl possibile confronto tra due 4-2-3-1 mette al centro la capacità di superare la prima pressione. L’Atalanta potrebbe cercare De Ketelaere alle spalle dei centrocampisti ciociari, utilizzandolo per avvicinare gli esterni alla punta. Il Frosinone dovrà evitare che il belga riceva liberamente e possa girarsi verso la porta. La pressione sul portatore dovrà essere accompagnata da movimenti coordinati, per non lasciare spazi tra mediana e difesa.
Per i nerazzurri sarà altrettanto importante proteggersi quando Bellanova e Bernasconi avanzeranno sulle corsie. Ghedjemis e Kvernadze potrebbero cercare proprio gli spazi lasciati dagli esterni difensivi, con Raimondo pronto a occupare l’area. La sfida richiederà quindi attenzione nelle transizioni. L’Atalanta vuole comandare la partita, ma dovrà farlo mantenendo distanze adeguate; il Frosinone cercherà di trasformare aggressività e recuperi in occasioni, senza perdere compattezza.
Krstovic favorito, Raimondo guida i ciociari: le probabili formazioniL’Atalanta dovrebbe schierarsi con il 4-2-3-1. Davanti a Carnesecchi sono attesi Bellanova, Kristensen, Obric e Bernasconi. Gaetano ed Éderson formeranno la coppia centrale, mentre Elmas, De Ketelaere e Rowe agiranno alle spalle di Krstovic, in ballottaggio con Scamacca.
Il Frosinone dovrebbe rispondere con lo stesso modulo. Palmisani difenderà la porta, protetto da Oyono, Calvani, Cittadini e Bracaglia. Masini e Calò sono indicati in mediana, con Ghedjemis, Schmid e Kvernadze sulla trequarti a sostegno di Raimondo.
Atalanta (4-2-3-1): Carnesecchi; Bellanova, Kristensen, Obric, Bernasconi; Gaetano, Éderson; Elmas, De Ketelaere, Rowe; Krstovic. Allenatore: Maurizio Sarri.
Frosinone (4-2-3-1): Palmisani; Oyono, Calvani, Cittadini, Bracaglia; Masini, Calò; Ghedjemis, Schmid, Kvernadze; Raimondo. Allenatore: Massimiliano Alvini.
Atalanta-Frosinone: TV, streaming e informazioni
- Partita: Atalanta-Frosinone
- Competizione: Serie A 2026/27
- Giornata: 8ª
- Data: domenica 25 ottobre 2026
- Orario: 15:00
- Stadio: New Balance Arena, Bergamo
- Diretta TV: app DAZN su smart TV e dispositivi compatibili
- Streaming: DAZN
- Telecronaca: Edoardo Testoni
- Commento tecnico: Hernanes
© RIPRODUZIONE RISERVATA