La rimonta sfiorata a San Siro ha lasciato all’Atalanta una reazione dalla quale ripartire, ma anche la necessità di cambiare approccio. A Bergamo arriva un Frosinone che ha già raccolto quattro punti in più dei nerazzurri e vuole prolungare un avvio sorprendente. Atalanta-Frosinone si gioca domenica 25 ottobre alle 15 alla New Balance Arena, nell’ottava giornata di Serie A. VUOI VEDERE UNA PARTITA IN STREAMING? SCOPRI SUBITO LE DIRETTE SU BET365.

La squadra di Maurizio Sarri è undicesima con nove punti, mentre i ciociari occupano il sesto posto a quota 13. Il successo per 4-2 sul Sassuolo ha dato ulteriore fiducia alla formazione di Massimiliano Alvini, attesa da una trasferta importante per misurare le proprie ambizioni. Prima della partita puoi CONSULTARE LE DIRETTE SPORTIVE DI GOLDBET, SCOPRIRE GLI EVENTI LIVE SU LOTTOMATICA oppure CONTROLLARE GLI APPUNTAMENTI IN PROGRAMMA SU VINCITÙ.

Dove vedere Atalanta-Frosinone: orario, diretta e telecronaca

Atalanta, la reazione contro il Milan deve diventare continuità

La partita sarà trasmessa, con la. Sarà possibile seguirla sul televisore attraverso l’app DAZN per smart TV e dispositivi compatibili. La diretta streaming sarà disponibile anche da, accedendo al sito o all’app con un abbonamento che includa l’incontro.Ilha portato all’Atalanta la quarta sconfitta in sette giornate. Una partita iniziata male, con tre reti incassate nella prima ora, e riaperta soltanto quando i nerazzurri sono riusciti ad aumentare intensità e presenza offensiva. I gol dihanno rimesso in discussione il risultato, prima dell’occasione mancata daper il possibile pareggio. La reazione finale non è bastata per raccogliere punti, ma ha mostrato una squadra più incisiva rispetto alla prima parte dell’incontro. Sarri ha individuato nella scarsa intensità del pressing iniziale una delle principali difficoltà, sottolineando invece il contributo positivo dei giocatori entrati dalla panchina. Contro il Frosinone servirà trovare quel livello di partecipazione fin dai primi minuti.

Il bilancio di campionato, con tre vittorie e quattro sconfitte, racconta un rendimento senza mezze misure. I dieci gol segnati e undici subiti indicano la necessità di migliorare l’equilibrio, oltre alla capacità di sfruttare le occasioni. In attacco resta aperto il confronto tra Krstovic e Scamacca. Alle spalle della punta sono indicati Elmas, De Ketelaere e Rowe, mentre Gaetano si candida per affiancare Éderson a centrocampo.

MILANO, ITALIA - 18 OTTOBRE: Gianluca Gaetano dell'Atalanta BC festeggia il secondo gol della sua squadra segnato da Nikola Krstovic (non in foto) durante la partita di Serie A tra AC Milan e Atalanta BC allo Stadio Giuseppe Meazza il 18 ottobre 2026 a Milano, Italia. (Foto di Marco Luzzani/Getty Images)

Frosinone, Raimondo e Calò trascinano la squadra di Alvini

Ilha confermato il buon momento del Frosinone, protagonista di una partita giocata con intensità e coraggio. La copertina è andata ad, autore della sua prima tripletta in Serie A. Accanto al centravanti si è distinto, capace di incidere con un gol e un assist. Un contributo importante per una squadra che ha raggiunto la quarta vittoria in campionato e si presenta a Bergamo con una classifica superiore alle aspettative iniziali.

Alvini ha richiamato il lavoro che sostiene questo rendimento: aggressività, disponibilità nei duelli e volontà di prendere l’iniziativa. Un atteggiamento che può esporre a qualche rischio, ma che finora ha permesso ai ciociari di mettere in difficoltà diversi avversari. Contro l’Atalanta il Frosinone proverà a conservare la propria identità. Raimondo sarà il riferimento offensivo, sostenuto da Ghedjemis, Schmid e Kvernadze. In mezzo sono attesi Masini e Calò, chiamati a collegare il recupero del pallone alla costruzione dell’azione.

La chiave tattica: De Ketelaere tra le linee, Frosinone pronto ad aggredire

Il possibile confronto tra duemette al centro la capacità di superare la prima pressione. L’Atalanta potrebbe cercarealle spalle dei centrocampisti ciociari, utilizzandolo per avvicinare gli esterni alla punta. Il Frosinone dovrà evitare che il belga riceva liberamente e possa girarsi verso la porta. La pressione sul portatore dovrà essere accompagnata da movimenti coordinati, per non lasciare spazi tra mediana e difesa.

Per i nerazzurri sarà altrettanto importante proteggersi quando Bellanova e Bernasconi avanzeranno sulle corsie. Ghedjemis e Kvernadze potrebbero cercare proprio gli spazi lasciati dagli esterni difensivi, con Raimondo pronto a occupare l’area. La sfida richiederà quindi attenzione nelle transizioni. L’Atalanta vuole comandare la partita, ma dovrà farlo mantenendo distanze adeguate; il Frosinone cercherà di trasformare aggressività e recuperi in occasioni, senza perdere compattezza.

FROSINONE, ITALIA - 16 OTTOBRE: Antonio Raimondo del Frosinone Calcio festeggia dopo aver segnato il gol del 3-1 durante la partita di Serie A tra Frosinone Calcio e US Sassuolo allo Stadio Benito Stirpe il 16 ottobre 2026 a Frosinone, Italia. (Foto di Giuseppe Bellini/Getty Images)

Krstovic favorito, Raimondo guida i ciociari: le probabili formazioni

L’dovrebbe schierarsi con il. Davanti a Carnesecchi sono attesi Bellanova, Kristensen, Obric e Bernasconi. Gaetano ed Éderson formeranno la coppia centrale, mentre Elmas, De Ketelaere e Rowe agiranno alle spalle di Krstovic, in ballottaggio con Scamacca.

Il Frosinone dovrebbe rispondere con lo stesso modulo. Palmisani difenderà la porta, protetto da Oyono, Calvani, Cittadini e Bracaglia. Masini e Calò sono indicati in mediana, con Ghedjemis, Schmid e Kvernadze sulla trequarti a sostegno di Raimondo.

Atalanta (4-2-3-1): Carnesecchi; Bellanova, Kristensen, Obric, Bernasconi; Gaetano, Éderson; Elmas, De Ketelaere, Rowe; Krstovic. Allenatore: Maurizio Sarri.

Frosinone (4-2-3-1): Palmisani; Oyono, Calvani, Cittadini, Bracaglia; Masini, Calò; Ghedjemis, Schmid, Kvernadze; Raimondo. Allenatore: Massimiliano Alvini.

Atalanta-Frosinone: TV, streaming e informazioni