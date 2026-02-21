Domenica 22 febbraio alle ore 15:00 scendono in campo la squadra nerazzurra e il club partenopeo: una sfida che può pesare molto. Ecco dove seguire il match

Domenico Ciccarelli Redattore 21 febbraio 2026 (modifica il 21 febbraio 2026 | 15:01)

Un match che può avere un peso molta alto, con chi vuole consolidare la posizione in Champions League e chi, dopo aver iniziato la stagione in modo molto difficile, sogna di entrarci. Alla New Balance Arena si affrontano l'Atalanta e il Napoli: la Dea, da quando è arrivato Raffaele Palladino, ha cambiato letteralmente marcia ed ora il quarto posto non è più un miraggio; gli uomini di Antonio Conte, invece, non vogliono rallentare.

Dove vedere Atalanta-Napoli in diretta TV e streaming gratis — La sfida della New Balance Arena, che andrà in scena domenica 22 febbraio alle ore 15:00, sarà trasmessa in diretta su DAZN, piattaforma esclusiva per le gare del massimo campionato italiano. Atalanta-Napoli si potrà, dunque, assistere su smart Tv, PC, smartphone o dispositivi come Chromecast. Sky per questo match non ha la co-esclusiva.

Il momento delle due squadre — L'Atalanta ha ormai ritrovato la propria quadra, nonostante la sconfitta rimediata in Champions League nella gara ostile contro il Borussia Dortmund: la Dea, in campionato, arriva dalla recente vittoria, bella e convincente, allo Stadio Olimpico contro la Lazio di Maurizio Sarri. Successo che ha permesso alla formazione neroazzurra di portarsi a -3 dalla Juve e a -4 dalla Roma, quarta.

Il Napoli, nonostante la difficile stagione con un'emergenza infortuni che non vuole giungere al termine, lotta e non molla: qualificarsi alla prossima Champions League è ormai l'obiettivo primario. La squadra di Antonio Conte è reduce da un roboante 2-2 contro la Roma, dove gli azzurri hanno raggiunto il pari a 10 minuti dal termine grazie alla rete del neo arrivato Allison Santos.

Atalanta-Napoli: le probabili formazioni — Nell'Atalanta è pronto a partire dal 1' nuovamente Gianluca Scamacca, impiegato anche in Champions contro il Borussia Dortmund. Raffaele Palladino dovrà, però, rinunciare all'infortunato Giacomo Raspadori, al suo posto dovrebbe esserci Mario Pasalic. Il Napoli, forse, può sorridere a metà: a centrocampo dovrebbe rivedersi Scott McTominay, e di conseguenza Elif Elmas tornerebbe sulla fascia sinistra offensiva. Out Amir Rrahmani: Sam Beukema sostiusice il kosovaro.

Atalanta (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Zappacosta, Ederson, De Roon, Bernasconi; Pasalic, Zalewski; Scamacca.

Napoli (3-4-3): Milinkovic-Savic; Beukema, Buongiorno, Juan Jesus; Politano, Lobotka, McTominay, Spinazzola; Vergara, Hojlund, Elmas