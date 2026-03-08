Dove vedere Atalanta U23-Audace Cerignola in diretta TV e streaming gratis

Non perdere Atalanta U23-Audace Cerignola: scopri come seguire la sfida in diretta tv e in streaming live

Lorenzo Maria Napolitano 8 marzo 2026 (modifica il 8 marzo 2026 | 20:32)

Il monday night di Serie C offre la sfida tra Atalanta e Audace Cerignola. La trentunesima giornata del Gruppo C è chiave in ottica playoff e retrocessione. In questa sfida, l'Audace Cerignola proverà a guadagnare punti preziosi per continuare la sua lotta verso la post season. La partita si terrà alle 20:30 e leggendo l'articolo puoi scoprire come seguire la partita gratuitamente.

Il momento delle due squadre — L'Atalanta U23 naviga nella classifica medio bassa. È equidistante dalla lotta retrocessione e dalla sfida per i playoff, ma i suoi ultimi risultati spingono verso il primo obiettivo, al momento a cinque punti di distanza. Nelle ultime cinque partite la squadra bergamasca ha strappato tre vittorie e due pareggi. L'assenza di sconfitte è un buon segno in vista dello sprint finale.

Discorso diverso per l'Audace Cerignola, che si presenta alla sfida al settimo posto in classifica con quarantacinque punti. Nelle ultime tre partite ha raccolto due vittorie, di cui l'ultima contro il Trapani. Con la posizione attuale il Cerignola guadagnerebbe l'accesso ai trentaduesimi di finale dei playoff: per ottenere il pass diretto ai sedicesimi, dovrebbe raggiungere la Salernitana che conta oggi cinquantadue punti.

I probabili quintetti di Atalanta U23-Audace Cerignola — Le due squadre, reduci da ottimi momenti di forma, potrebbero confermare in larga parte gli undici scesi in campo nell'ultima giornata di Serie C. Di seguito vi proponiamo le probabili formazioni di Atalanta U23 e Audace Cerignola.

Atalanta U23 (3-4-2-1): Vismara; Plaia, Berto, Panada; Manzoni, Pounga, Cassa, Cissè; Obrić, Ghislandi; Steffanoni. All. Salvatore Bocchetti

Audace Cerignola (3-5-2): Russo A., Cocorocchio, Gasbarro, Martinelli; Spaltro, Paolucci, Cretella, Vitale, Russo L.; Ruggiero, Gambale. All. Vincenzo Maiuri.