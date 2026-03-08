derbyderbyderby streaming Atalanta U23-Audace Cerignola, dove vedere la partita in diretta tv e in streaming LIVE

Lo streaming live

Atalanta U23-Audace Cerignola, dove vedere la partita in diretta tv e in streaming LIVE

Atalanta U23-Audace Cerignola, dove vedere la partita in diretta tv e in streaming LIVE - immagine 1
Non perdere Atalanta U23-Audace Cerignola: scopri come seguire la sfida in diretta tv e in streaming live 
Lorenzo Maria Napolitano
Lorenzo Maria Napolitano

Il monday night di Serie C offre la sfida tra Atalanta e Audace Cerignola. La trentunesima giornata del Gruppo C è chiave in ottica playoff e retrocessione. In questa sfida, l'Audace Cerignola proverà a guadagnare punti preziosi per continuare la sua lotta verso la post season. La partita si terrà alle 20:30 e leggendo l'articolo puoi scoprire come seguire la partita gratuitamente.

Hai tre possibilità per vedere Atalanta U23-Audace Cerignola in streaming gratis

Guarda ora Atalanta U23-Audace Cerignola GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU SISAL

Vuoi vedere Atalanta U23-Audace Cerignola in streaming gratis su GOLDBET? Clicca qui

Per non perderti nemmeno un minuto del match Atalanta U23-Audace Cerignola sarà sufficiente registrarsi su LOTTOMATICA

Dove vedere Atalanta U23-Audace Cerignola in diretta TV e streaming gratis

—  

Atalanta U23-Audace Cerignola sarà trasmessa in diretta streaming gratuita su Sisal per tutti gli utenti registrati. Registrandosi tramite il link ufficiale e avendo un conto attivo, oppure effettuando una scommessa, si potrà seguire la partita live e consultare numerose statistiche in tempo reale su squadre e atleti. Con un conto Sisal attivo, sarà quindi possibile vedere la partita in streaming gratuito da qualsiasi dispositivo.

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Sisal

streaming live
Streaming Live Gratis

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Goldbet

Partite in streaming live
Partite in streaming live

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Lottomatica

Live Streaming
Live Streaming

Come accedere allo streaming:

  • Registrati o accedi al tuo conto Sisal, Goldbet o Lottomatica

  • Mantieni attivo il conto oppure effettua una scommessa

  • Cerca Atalanta U23-Audace Cerignola sui palinsesti Sisal, Goldbet e Lottomatica

    • Il momento delle due squadre

    —  

    L'Atalanta U23 naviga nella classifica medio bassa. È equidistante dalla lotta retrocessione e dalla sfida per i playoff, ma i suoi ultimi risultati spingono verso il primo obiettivo, al momento a cinque punti di distanza. Nelle ultime cinque partite la squadra bergamasca ha strappato tre vittorie e due pareggi. L'assenza di sconfitte è un buon segno in vista dello sprint finale.

    Discorso diverso per l'Audace Cerignola, che si presenta alla sfida al settimo posto in classifica con quarantacinque punti. Nelle ultime tre partite ha raccolto due vittorie, di cui l'ultima contro il Trapani. Con la posizione attuale il Cerignola guadagnerebbe l'accesso ai trentaduesimi di finale dei playoff: per ottenere il pass diretto ai sedicesimi, dovrebbe raggiungere la Salernitana che conta oggi cinquantadue punti.

    I probabili quintetti di Atalanta U23-Audace Cerignola

    —  

    Le due squadre, reduci da ottimi momenti di forma, potrebbero confermare in larga parte gli undici scesi in campo nell'ultima giornata di Serie C. Di seguito vi proponiamo le probabili formazioni di Atalanta U23 e Audace Cerignola.

    Atalanta U23 (3-4-2-1): Vismara; Plaia, Berto, Panada; Manzoni, Pounga, Cassa, Cissè; Obrić, Ghislandi; Steffanoni. All. Salvatore Bocchetti 

    Audace Cerignola (3-5-2): Russo A., Cocorocchio, Gasbarro, Martinelli; Spaltro, Paolucci, Cretella, Vitale, Russo L.; Ruggiero, Gambale. All. Vincenzo Maiuri.

    Guarda ora la partita GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU SISAL

    Vuoi vedere il match in streaming gratis su GOLDBET? Clicca qui

    Per non perderti nemmeno un minuto della sfida sarà sufficiente registrarsi su LOTTOMATICA

    Leggi anche
    Milano-Cantù di LBA: dove vedere la partita in streaming gratis e diretta TV
    Dunkerque-Reims diretta tv live: streaming gratis e probabili formazioni

    © RIPRODUZIONE RISERVATA