Dove vedere Atalanta U23-Catania in diretta TV e streaming gratis

Atalanta U23 e Catania si affronteranno domenica 26 aprile alle 18:00, nella sfida valida per la trentottesima giornata del Girone C di Serie C. Il match, che si giocherà allo Stadio Comunale di Caravaggio, mette di fronte due squadre con motivazioni e stati d’animo completamente diversi. I padroni di casa sono ormai senza obiettivi concreti, mentre il Catania è chiamato a difendere una posizione di vertice diventata improvvisamente meno sicura. Proprio per questo, la partita si preannuncia interessante e tutt’altro che scontata. CLICCA QUI PER VEDERE LA DIRETTA TV LIVE GRATIS DI ATALANTA U23-CATANIA SU BET365

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Il momento delle due squadre

L’Atalanta U23 arriva a questo appuntamento con serenità e senza particolari pressioni. La squadra ha già raggiunto la salvezza e non ha più possibilità di agganciare la zona playoff, ma nelle ultime settimane ha comunque mostrato segnali positivi. L’imbattibilità nelle ultime gare testimonia una buona organizzazione e una squadra che, pur senza obiettivi, continua a esprimersi con continuità. Proprio questa leggerezza mentale potrebbe rappresentare un fattore importante nella sfida contro un avversario più sotto pressione.

Situazione ben diversa per il Catania, che vive un momento delicato. Nonostante il secondo posto in classifica, i siciliani stanno attraversando una fase negativa, con risultati che hanno rallentato la corsa e riaperto la lotta nelle posizioni di vertice. Le inseguitrici si sono avvicinate e ora il margine si è ridotto sensibilmente, aumentando la pressione sulla squadra. Dopo una lunga parte di stagione ad altissimo livello, il rischio è quello di compromettere quanto di buono costruito. Servirà quindi una reazione immediata per ritrovare fiducia e blindare una posizione fondamentale in vista del finale.

Le probabili formazioni di Atalanta U23-Catania

L'Atalanta U233 scende in campo con il 3-4-1-2, architettato da Bocchetti per provare a strappare punti in casa del Catania. I siciliani scendono in campo con un modulo simile, con la differenza che ci sarà un solo riferimento offensivo, Forte, coadiuvato da due trequartisti che per l'occasione saranno Bruzzaniti e D'Ausilio.

Atalanta U23 (3-4-1-2): Vismara; Plaia, Guerini, Navarro; Ghislandi, Levak, Panada, Steffanoni; Cassa; Manzoni, Misitano. Allenatore: Bocchetti.

Catania (3-4-2-1): Dini; Pieraccini, Miceli, Celli; Donnarumma, Quaini, Di Tacchio, Raimo; Bruzzaniti, D’Ausilio; Forte. Allenatore: Toscano.

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