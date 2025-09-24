Atalanta U23-Crotone: dove vedere la partita in diretta TV ed in streaming LIVE

L'emozioni del calcio italiano per una sfida di assoluto cartello. Ecco cosa fare per non perdersi nemmeno un minuto della partita

Michele Massa 24 settembre 2025 (modifica il 24 settembre 2025 | 11:59)

C'è anche la Serie C nel ricchissimo menù di mercoledì 24 settembre. Valevole per il girone C andrà in scena la sfida tra l'Atalanta U23 e il Crotone. Una partita che promette gol e spettacolo.

Dove vedere Atalanta U23-Crotone in diretta TV e in streaming LIVE — Con Bet365 puoi seguire Atalanta U23-Crotone GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365, in modo semplice e veloce. Il servizio è fruibile senza costi per tutti gli utenti già registrati e non: è sufficiente creare un nuovo account tramite il link dedicato, effettuare un deposito minimo di 5 euro e avrai subito accesso non solo all’ampio palinsesto di partite disponibile su Bet365. Ma anche a un ricco pacchetto di statistiche aggiornate in tempo reale su squadre e giocatori. Ideale per analizzare ogni momento della gara.

Il momento delle due squadre — L’Atalanta U23, attualmente 15ª in classifica con appena 4 punti, cerca di reagire dopo un avvio di stagione poco convincente, segnato da una vittoria, un pareggio e tre sconfitte. Il rendimento offensivo e difensivo della squadra bergamasca mostra un equilibrio instabile, con 6 gol segnati e 6 subiti, a testimonianza delle difficoltà nel mantenere continuità di prestazioni.

Dall’altra parte, il Crotone arriva alla sfida con 8 punti, posizionandosi 6° in classifica. La squadra calabrese ha raccolto due successi, due pareggi e una sconfitta, con un reparto offensivo efficace che ha realizzato 10 reti e una difesa solida che ne ha incassate solo 5. I dati sulle prestazioni in trasferta sono positivi, con una vittoria e un pareggio nelle due gare giocate lontano dal proprio stadio, elemento che potrebbe rivelarsi decisivo nell’approccio al match contro l’Atalanta U23.

Le probabili formazioni di Atalanta U23-Crotone — Atalanta U23 (3-4-2-1): Vismara; Guerini, Comi, Navarro; Bergonzi, Pounga, Manzoni, Ghislandi; Cortinovis, Vavassori; Cissè. All.: Bocchetti.

Crotone (4-2-3-1): Merelli; Andreoni, Cargnelutti, Di Pasquale, Guerra; Vinicius, Sandri; Zunno, Gomez, Maggio; Murano. All.: Longo.