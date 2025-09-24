C'è anche la Serie C nel ricchissimo menù di mercoledì 24 settembre. Valevole per il girone C andrà in scena la sfida tra l'Atalanta U23 e il Crotone. Una partita che promette gol e spettacolo.
SERIE C
Atalanta U23-Crotone: dove vedere la partita in diretta TV ed in streaming LIVE
Dove vedere Atalanta U23-Crotone in diretta TV e in streaming LIVE—
Con Bet365 puoi seguire Atalanta U23-Crotone GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365, in modo semplice e veloce. Il servizio è fruibile senza costi per tutti gli utenti già registrati e non: è sufficiente creare un nuovo account tramite il link dedicato, effettuare un deposito minimo di 5 euro e avrai subito accesso non solo all’ampio palinsesto di partite disponibile su Bet365. Ma anche a un ricco pacchetto di statistiche aggiornate in tempo reale su squadre e giocatori. Ideale per analizzare ogni momento della gara.
Il momento delle due squadre—
L’Atalanta U23, attualmente 15ª in classifica con appena 4 punti, cerca di reagire dopo un avvio di stagione poco convincente, segnato da una vittoria, un pareggio e tre sconfitte. Il rendimento offensivo e difensivo della squadra bergamasca mostra un equilibrio instabile, con 6 gol segnati e 6 subiti, a testimonianza delle difficoltà nel mantenere continuità di prestazioni.
Dall’altra parte, il Crotone arriva alla sfida con 8 punti, posizionandosi 6° in classifica. La squadra calabrese ha raccolto due successi, due pareggi e una sconfitta, con un reparto offensivo efficace che ha realizzato 10 reti e una difesa solida che ne ha incassate solo 5. I dati sulle prestazioni in trasferta sono positivi, con una vittoria e un pareggio nelle due gare giocate lontano dal proprio stadio, elemento che potrebbe rivelarsi decisivo nell’approccio al match contro l’Atalanta U23.
Le probabili formazioni di Atalanta U23-Crotone—
Atalanta U23 (3-4-2-1): Vismara; Guerini, Comi, Navarro; Bergonzi, Pounga, Manzoni, Ghislandi; Cortinovis, Vavassori; Cissè. All.: Bocchetti.
Crotone (4-2-3-1): Merelli; Andreoni, Cargnelutti, Di Pasquale, Guerra; Vinicius, Sandri; Zunno, Gomez, Maggio; Murano. All.: Longo.
