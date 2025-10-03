Atalanta U23-Foggia: diretta TV e streaming LIVE del match

Sfida di bassa classifica nel girone C di Serie C con le due squadre che sono chiamate a fare punti

Michele Massa 3 ottobre 2025 (modifica il 4 ottobre 2025 | 10:56)

Il momento delle due squadre — L’Atalanta U23 si trova attualmente al 19° posto in classifica con appena 4 punti, frutto di una vittoria, un pareggio e cinque sconfitte. La formazione nerazzurra ha realizzato 7 reti, ma ne ha incassate 9, evidenziando alcune fragilità nella fase difensiva. Sul proprio campo, il rendimento è stato più equilibrato: 1 successo, 1 pareggio e 1 sconfitta, a dimostrazione di una discreta tenuta tra le mura amiche.

Il Foggia, invece, occupa il 15° posto con 6 punti all’attivo, maturati grazie a una vittoria, tre pareggi e tre sconfitte. I rossoneri hanno segnato solo 4 gol e ne hanno subiti 11, segnalando una certa difficoltà nel reparto offensivo che potrebbe rappresentare un limite importante. In trasferta, il bilancio è negativo: 3 sconfitte e un pareggio, senza vittorie, a conferma delle difficoltà incontrate lontano dallo stadio di casa.

Le probabili formazioni di Atalanta U23-Foggia — Atalanta U23 (3-4-2-1): Vismara; Berto, Comi, Navarro; Bergonzi, Levak, Pounga, Simonetto; Papadopoulos, Artesani, Lonardo A disp.: Zanchi, Sassi, Plaia, Guerini, Manzoni, Bono, Tornaghi, Steffanoni, Michieletto, Cortinovis, Leandri, Colombo, Cissé, Camara All. Salvatore Bocchetti

Foggia (3-5-2): Borbei; Minelli, Staver, Rizzo; Buttaro, Garofalo, Pazienza, Oliva, Panico; Sylla, Bevilacqua A disp.: Perucchini, Magro, Fossati, Ilicic, Agnelli, Castaldi, Pellegrino, Olivieri, Winkelmann All. Delio Rossi