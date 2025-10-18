Atalanta U23-Trapani, streaming live e diretta tv: dove vedere la partita gratis

Segui la partita in streaming e diretta TV gratis su Bet365: scopri la guida completa al prossimo match di Serie C: probabili formazioni e tanto altro.

Lorenzo Maria Napolitano 18 ottobre 2025 (modifica il 18 ottobre 2025 | 14:32)

Atalanta U23 e Trapani si preparano a un match importante in chiave playoff: la squadra di Aronica vuole confermare il buon avvio di stagione, mentre i bergamaschi cercano continuità dopo un inizio altalenante. Il fischio d'inizio del match di Serie C è previsto domani, 19 ottobre, alle 14:30.Guarda la partita in streaming gratis su Bet 365. Per scoprire come continua a leggere l'articolo.

Serie C, Atalanta U23-Trapani: diretta tv e streaming live del match — Gli utenti registrati possono seguire la diretta gratuitamente: è sufficiente aprire un conto tramite il link dedicato e versare un deposito minimo di 5 euro per accedere non solo alle partite del palinsesto Bet365, ma anche a un’ampia sezione di statistiche in tempo reale su squadre e giocatori.

Clicca sull'immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli aventi in streaming su Bet365.

Un’occasione ideale per seguire la sfida tra Atalanta U23 e Trapani ovunque ci si trovi, direttamente dal proprio dispositivo. Attivando un conto Bet365 si potrà assistere gratuitamente in streaming al match e vivere tutte le emozioni del calcio di Serie C in tempo reale.

Per accedere allo streaming è sufficiente:

Registrarsi o accedere al proprio conto Bet365;

Avere un saldo attivo o aver effettuato una scommessa nelle ultime 24 ore;

Cercare “Atalanta U23-Trapani” nella sezione Live Streaming.

Il momento di forma delle due squadre — Entrambe le squadre hanno iniziato a rilento la propria stagione, ed infatti albergano in posizioni ben differenti da quelle che si potevano auspicare. L'Atalanta U23 ha collezionato ad oggi 8 punti in 9 partite, ma le ultime sfide hanno dato prova che la squadra di Bocchetti sta riaccendendo il sacro fuoco della vittoria, come si è visto anche nella gara contro Cosenza, terminata 1-0 in favore dei lombardi.

Anche il Trapani non ha iniziato alla grande, ma il comune denominatore con il prossimo avversario è uno stato di forte salute mentale, dato che anche i siciliani hanno vinto la loro ultima sfida contro la Cavese. La sfida, dunque, misurerà le ambizioni delle due formazioni, che stanno cercando di riscattare pian piano un inizio non dei migliori, risalendo la classifica.

Visualizza questo post su Instagram

Le probabili formazioni di Atalanta U23-Trapani — Non ci dovrebbero essere grosse sorprese tra l'undici iniziale né tra le fila dell'Atalanta U23 che del Trapani. Dato che l'ultima partita ha sorriso ad entrambe le formazioni, molto probabilmente si proverà a seguire la strada della continuità, sperando che il resto della stagione sia ben diverso rispetto al difficile inizio.

Atalanta U23 (3-4-1-2): Vismara, Comi, Navarro, Guerini; Steffanoni, Mencaraglia, Levak, Simonetto; Manzoni; Misitano, Vavassori. Allenatore: Bocchetti.

Trapani (3-4-3): Galeotti, Pirrello, Negro, Stramaccioni; Kirwan, Celeghin, Di Noia, Giron; Ciuferri, Fischnaller, Grandolfo. Allenatore: Aronica

Non perdere Atalanta U23-Trapani, l'entusiasmante sfida di Serie C IN DIRETTA STREAMING GRATIS SU BET365.