Atalanta Under 23-Altamura: dove vedere la partita in diretta TV ed in streaming LIVE

I nerazzurri vogliono confermare il buon momento dopo il 6-2 contro il Casarano, mentre gli ospiti cercano continuità dopo il primo successo stagionale contro la Cavese

Stefano Sorce 13 settembre - 13:01

Domenica 14 settembre alle ore 15, l’Atalanta Under 23 ospiterà il Team Altamura allo stadio di Caravaggio per la quarta giornata del Girone C di Serie C Sky Wifi 2025-2026. Dopo un inizio altalenante, i nerazzurri cercano continuità in campionato e vogliono confermare il buon momento in Coppa Italia, dove hanno superato i 32esimi di finale battendo 4-1 la Giana Erminio.

Dove vedere Atalanta Under 23-Altamura in diretta TV e in streaming LIVE — Scopriamo dove vedere il match Atalanta Under 23-Altamura, in programma domenica 14 settembre alle ore 15.00. Scopriamo dove vedere il match che sarà visibileGRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365 per gli utenti già registrati. Inoltre il match sarà visibile anche in diretta su Sky Sport 254 e NowTv.

Il momento delle due squadre — L’Atalanta Under 23 arriva alla sfida con il morale alto dopo la convincente vittoria interna per 6-2 contro il Casarano, riscattando così la sconfitta iniziale subita contro il Latina.

Il Team Altamura, allenato da Mangia, ha invece trovato il primo successo stagionale battendo in casa la Cavese 2-1 dopo due ko di inizio campionato. La squadra pugliese, eliminata precocemente dalla Coppa Italia con la sconfitta di misura a Casarano, vuole confermare la sua crescita anche in trasferta.

Le probabili formazioni di Atalanta Under 23-Altamura — Bocchetti punterà sul classico 3-4-2-1: tra i pali Pardel, protetto dal terzetto difensivo Guerini, Obric e Navarro. A centrocampo Panada e Pounga forniranno copertura, mentre sulle fasce agiranno Idele e Ghislandi. Sulla trequarti De Nipoti e Vavassori saranno i rifinitori per Cissé, terminale offensivo chiamato a finalizzare le azioni.

Mangia dovrebbe schierare il suo 4-3-3 con Viola tra i pali, Silletti, Poli e Lepore a formare la linea difensiva, e Grande e Nicolao sulle corsie esterne. In mediana agiranno Nazzaro e Di Pinto, mentre Nicolao completa il trio centrale. Davanti spazio al tridente Rosafio–Simone–Curcio, quest’ultimo protagonista dell’ultima vittoria.

Atalanta Under 23 (3-4-2-1): Pardel; Guerini, Obric, Navarro; Idele, Pounga, Panada, Ghislandi; De Nipoti, Vavassori; Cissé. Allenatore: Bocchetti.

Team Altamura (4-3-3): Viola; Grande, Silletti, Poli, Lepore; Dipinto, Nazzaro, Nicolao; Rosafio, Simone, Curcio. Allenatore: Mangia.