Lo streaming gratis della gara di campionato Atalanta Under 23-Benevento: la partita in diretta tv live grazie a Sisal, Lottomatica e Goldbet

Carmine Panarella 31 gennaio 2026 (modifica il 31 gennaio 2026 | 09:06)

Il Girone C di Serie C propone domenica 1 febbraio alle ore 14:30 la sfida tra Atalanta Under 23 e Benevento, un confronto sulla carta sbilanciato ma ricco di spunti, con la capolista chiamata a difendere il primato sul campo di una formazione giovane e imprevedibile. Le due squadre arrivano al match separate da 25 punti in classifica, ma con motivazioni forti su entrambi i fronti.

Il momento delle due squadre — L’Atalanta Under 23, dodicesima con 26 punti, sta vivendo una stagione di crescita, alternando prestazioni brillanti a momenti di fisiologica discontinuità. La squadra di Salvatore Bocchetti punta su intensità, qualità tecnica e ritmo alto, caratteristiche tipiche del progetto nerazzurro, cercando di mettere in difficoltà anche avversari più esperti attraverso il gioco e la pressione.

Il Benevento, primo in classifica a quota 51 punti, arriva alla trasferta con l’obiettivo di consolidare il primato. La formazione guidata da Antonio Floro Flores ha mostrato grande solidità e continuità di rendimento, con un assetto equilibrato che unisce organizzazione difensiva e qualità offensiva. I sanniti sanno di non poter sottovalutare un avversario giovane ma pericoloso.

Le probabili formazioni di Atalanta Under 23-Benevento — L’Atalanta Under 23 dovrebbe confermare il 3-4-3, modulo che esalta la velocità degli esterni e la mobilità del tridente offensivo, puntando su aggressività e gioco verticale. Il Benevento risponde con lo stesso 3-4-3, un sistema ormai collaudato che garantisce equilibrio tra i reparti e consente agli attaccanti di sfruttare ampiezza e inserimenti centrali.

Atalanta Under 23 (3-4-3): Vismara, Navarro, Comi, Guerini, Ghislandi, Levak, Pounga, Steffanoni, Vavassori, Misitano, Manzoni. Allenatore: Salvatore Bocchetti

Benevento (3-4-3): Vannucchi, Ceresoli, Saio, Borghini, Ricci, Mehic, Maita, Pierozzi, Manconi, Salvemini, Lamesta. Allenatore: Antonio Floro Flores