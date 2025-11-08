Athletic Bilbao-Oviedo: dove vedere la Liga in TV e in Streaming Gratis

Allo Stadio San Mamés va in scena una sfida che, almeno sulla carta, sembra a senso unico: l’Athletic Bilbao di Ernesto Valverde ospita un Real Oviedo in profonda crisi di risultati. Tuttavia, i numerosi infortuni tra le fila basche e il momento di forma tutt’altro che brillante rendono la partita meno scontata di quanto invece possa sembrare. Scopri come seguire la sfida di Liga Athletic Bilbao-Oviedo GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365.
Qui Athletic Bilbao—
I Leones stanno attraversando una fase complicata. Dopo la pesante sconfitta nel derby contro la Real Sociedad e il ko in Champions League contro il Newcastle, la squadra di Valverde deve assolutamente ritrovare fiducia e continuità. Gli infortuni restano il vero tallone d’Achille: fuori giocatori chiave come Iñaki Williams, Sancet e Yeray Álvarez, assenze che limitano molto le soluzioni offensive.
Qui Oviedo—
Il club asturiano naviga in acque pericolose, penultimo in classifica con soli 8 punti. L’ultimo risultato utile è stato uno 0-0 interno contro l’Osasuna, segnale di una squadra che fatica tremendamente a trovare la via del gol. Mister Cazorla deve fare i conti con diverse defezioni e un morale piuttosto basso.
Athletic Bilbao-Oviedo, probabili formazioni—
Athletic Club (4-2-3-1): Simon; Areso, Vivian, Paredes, Boiro; Rego, Jauregizar; Berenguer, Vesga, Navarro; Guruzeta. Allenatore: Valverde.
Real Oviedo (4-3-3): Escandell; Vidal, Costas, Carmo, Lopez; Reina, Dendoncker, Colombatto; Vinas, Rondon, Chaira. Allenatore: Carrion.
